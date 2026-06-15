W Hiszpanii zawrzało. Wiedzą, skąd blamaż. Padają nazwiska

Reprezentacja Hiszpanii do poprzednich mistrzostw Europy nie podchodziła w roli murowanego faworyta. Oczywiście z racji na talent, jakim dysponuje ta drużyna wymienano ją w szerokim gronie kandydatów do medali, ale wyżej oceniano szanse Francji, Niemiec czy Anglii.

Ostatecznie to Hiszpanie w naprawdę dobrym stylu sięgnęli po triumf, powtarzając sukces sprzed 12 lat, gdy wygrali Euro w Polsce i Ukrainie. W związku z tym nie mogło być inaczej i do turnieju o mistrzostwo świata w USA, Kanadzie i Meksyku "La Furia Roja" podchodziła już w roli głównego faworyta.

Gorąco w Hiszpanii. Wystarczył jeden remis

Terminarz dla Hiszpanii ułożył się wręcz znakomicie. W pierwszym meczu bowiem mistrzowie Europy mierzyli się z reprezentacją Wysp Zielonego Przylądka. Oczywistym faworytem byli podopieczni Luisa de la Fuente. Nawet bez Lamine Yamala i Nico Williamsa trudno było oczekiwać innego wyniku niż pewna wygrana Hiszpanii.

Los zweryfikował przedmeczowe oczekiwania bardzo brutalnie. Mecz zakończył się bowiem wynikiem 0:0, a Hiszpania, delikatnie mówiąc, nie zachwyciła. Taki stan rzeczy wywołał oczywiście spodziewaną burzę w hiszpańskich mediach, gdzie piłka jest dla narodu jak religia.

"Mają kredyt zaufania, ale trzeba zadać pytania. Katastrofa na początek" - tak zatytułowano artykuł dziennika "Marka". "W Atlancie doszło do katastrofy. Nierozpoznawalna Hiszpania, pozbawiona piłki nożnej, pomysłów i zasobów, nie była w stanie strzelić gola Republice Zielonego Przylądka, walecznej drużynie, która była największą niespodzianką tegorocznych Mistrzostw Świata. Wprowadzenie Lamine Yamala i Nico Williamsa pod koniec walki nie przyniosło rezultatu" - czytamy w treści.

"Hiszpania zaliczyła falstart na rozpoczęcie mistrzostw świata, remisując z Republiką Zielonego Przylądka. Nawet pojawienie się Lamine'a Yamala nie zdołało odmienić słabej gry zespołu w Atlancie" - tak remis w poniedziałkowym meczu komentuje inny madrycki dziennik - "AS".

"Hiszpania nadziała się na Republikę Zielonego Przylądka. W swoim mundialowym debiucie Hiszpanom brakowało kreatywności i klarownego planu na sforsowanie afrykańskiego zespołu. Zespół Luisa de la Fuente nie potrafił znaleźć sposobu na znakomicie zorganizowaną defensywę Republiki Zielonego Przylądka. Afrykańczycy szczelnie zamknęli dostęp do swojej bramki, a nawet wejście Lamine'a Yamala nie odmieniło losów meczu i nie przyniosło Hiszpanii zwycięstwa" - tak brzmi komentarz katalońskiego "Sportu".

Mikel Oyarzabal ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP





Learner Tien - Max Schoenhaus. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport