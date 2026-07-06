Vinicius "zaczepił" Haalanda. Co za scena, natychmiastowa reakcja

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Nocą z 5 na 6 lipca reprezentacja Norwegii dokonała naprawdę wielkiej ze swojej perspektywy rzeczy na mundialu 2026 i wywalczyła awans do ćwierćfinału, co jest najlepszym wynikiem "Wikingów" w historii. Było to możliwe dzięki pokonaniu Brazylii 2:1, a dublet dla ekipy ze Skandynawii zdobył w tym przypadku Erling Haaland. Po końcowym gwizdku, podczas wypowiedzi dla mediów, między nim a Viniciusem Juniorem doszło do sceny, która stanowiła wyraźny kontrast w stosunku do napięć panujących wcześniej na boisku między innymi graczami obu kadr.

Vinicius Junior i Erling Haaland na boisku oraz przy ściance sponsorskiej podczas mundialu 2026.
Mundial 2026: Vinicius Junior i Erling Haaland pokazali, że darzą się wzajemną sympatią i szacunkiemSIPAUSA/NEWSPIX.PL - x.com/FabrizioRomanoNewspix.pl

Spotkanie Brazylii z Norwegią w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 od początku zapowiadało się bardzo ciekawie - najbardziej utytułowana drużyna w historii mundiali, niezmiennie naszpikowana gwiazdami, zmierzyła się bowiem z zespołem uznawanym za możliwego czarnego konia turnieju, w którym również nie zabrakło wielkich nazwisk.

Ostatecznie zakończyło się tu na triumfie Norwegów 2:1 - na dwa gole Erlinga Haalanda na sam koniec z rzutu karnego zdołał odpowiedzieć jedynie Neymar, który przy okazji wdał się w pyskówkę z Orjanem Nylandem, bramkarzem rywali. Na przeciwległym biegunie znalazły się zaś interakcje między Haalandem a Viniciusem Juniorem, jednym z liderów "Canarinhos".

Anglia w euforii po tym, co stało się w Meksyku. "Największy triumf od 1966 roku"

Mundial 2026: Vinicius i Haaland w przyjacielskim uścisku. Scena po meczu Brazylia - Norwegia

Piłkarze występujący na co dzień w Manchesterze City i Realu Madryt zaraz po końcowym gwizdku z sympatią podziękowali sobie za grę, co uchwyciły obecne na boisku kamery, a potem doszło do jeszcze jednej znaczącej sytuacji:

W momencie, gdy norweski napastnik udzielał wywiadu mediom, Brazylijczyk "zaczepił" go raz jeszcze i panowie ponownie wymienili uścisk, znów potwierdzając świetne relacje panujące między nimi mimo zażartej rywalizacji na murawie.

Policzyli po triumfie Anglii. Dwa gole od rekordu MŚ. Zacięty wyścig trwa

MŚ 2026: Norwegia z historycznym wynikiem na mundialu

"Viniego" oraz jego kompanów z reprezentacji czeka teraz pełen goryczy powrót do ojczyzny po odpadnięciu z MŚ, podczas gdy Haaland i spółka mogą już szykować się do kolejnego mundialowego hitu - 11 lipca o godz. 23.00 zagrają bowiem z Anglikami.

"Wikingowie" tak czy inaczej dokonali już historycznej rzeczy - jeszcze nigdy nie zdołali przedrzeć się na mistrzostwach dalej niż do 1/8 finału. Poprzednio odpadli z MŚ na tym etapie w 1998 r. i co ciekawe na tamtej edycji czempionatu również pokonali Brazylię - wówczas w grupie - 2:1.

Zobacz również:

Książę William
Sportowe życie

Pilny komunikat od księcia Williama. Nie mogło być inaczej

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Piłkarz w czerwonym stroju z flagą Norwegii na piersi podczas meczu, w tle rywale w żółtych koszulkach i zapełnione trybuny stadionu.
Erling HaalandAbdulhamid HosbasAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 9 stoi na pierwszym planie, za nim grupa siedzących zawodników w podobnych strojach skupiona na boisku.
Erling Braut HaalandAbdulhamid HosbasAFP
Piłkarz reprezentacji Brazylii w żółtej koszulce i niebieskich spodenkach z widocznym numerem 7 dynamicznie biegnie po boisku, energicznie gestykulując ręką.
Vinicius JuniorEDUARDO CARMIMAFP


Eksperci oburzeni po meczu na mundialu. "Dlaczego sędzia był pobłażliwy?". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja