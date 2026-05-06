Vinicius w centrum skandalu. Oto ciąg dalszy, cios przed mundialem. Nie zagra

Do scen, których zdecydowanie nie chcemy oglądać na piłkarskich boiskach, doszło dokładnie 17 lutego. Lizbończycy konfrontowali się wtedy z Madrytczykami o przepustkę do 1/8 finału najważniejszych klubowych zmagań w Europie. W pewnym momencie sędzia przerwał spotkanie tuż po bramce Viniciusa. Powód był poważny, ponieważ chodziło o atak na tle rasistowskim. Nie dopuścił się go kibic, a Gianluca Prestianni reprezentujący barwy gospodarzy.

"Chcę wyjaśnić, że w żadnym momencie nie kierowałem rasistowskich obelg wobec Vini Jr, który niestety źle zrozumiał to, co - jak mu się wydawało - usłyszał. Nigdy nie byłem rasistą wobec nikogo i ubolewam nad groźbami, które otrzymałem od zawodników Realu Madryt" - tłumaczył się na gorąco, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Nie przekonało to jednak UEFA. Pod koniec kwietnia komisja wreszcie wydała werdykt w sprawie.

Gianluca Prestianni opuści dwa pierwsze mecze mundialu. Już postanowione

Sportowca z Ameryki Południowej czeka sześciomeczowe zawieszenie. "Jeśli gracz tak robi, to oczywiste, że powinien zostać wyrzucony z boiska. Musimy domniemywać, że powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć, w przeciwnym razie nie musiałby zakrywać ust" - powiedział dodatkowo Gianni Infantino, szef FIFA. I jego organizacja także nie miała litości dla piłkarza. Dziś potwierdzono, iż 20-latek ucierpi także podczas mundialu.

Gdy zostanie on powołany, to na pewno nie zagra w dwóch pierwszych potyczkach swojej kadry. Obrońcy tytułu zmierzą się na początku z Algierią oraz Austrią. "Komisja Dyscyplinarna FIFA podjęła decyzję o przedłużeniu sześciomeczowej kary zawieszenia nałożonej przez UEFA na piłkarza Benfiki Gianlucę Prestianniego, tak aby obowiązywała na całym świecie" - poinformowała światowa federacja w oświadczeniu przesłanym mediom. Słowa przytoczył między innymi portal "espn.com".

Argentyńczyk w seniorskiej reprezentacji zadebiutował stosunkowo niedawno. Kilka miesięcy temu brał udział w meczu towarzyskim z Angolą.

Gianluca Prestianni w trakcie wymiany zdań z piłkarzami Realu Madryt PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Piłka Ligi Mistrzów

Vinicius Junior

