Vinicius ogłosił rozstanie. Nagły zwrot na mundialu. Są pewni

Vinicius Junior na pytania o swoją przyszłość w Realu Madryt podczas mistrzostw świata odpowiadać nie chciał. Brazylijczyk uciął rozważania w tej kwestii na konferencji prasowej, wskazując na mundial. Lider zespołu Carlo Ancelottiego jasno pokazał, że chce się skupić na turnieju.

- Jestem teraz z reprezentacją. O wszystkim, co dotyczy Realu Madryt, będę rozmawiał po zakończeniu sezonu albo przed rozpoczęciem kolejnego. Obecnie skupiam się wyłącznie na swoim kraju, na zawodnikach, którzy są tutaj razem ze mną i na rozegraniu znakomitych mistrzostw - przekazał "Vini".

Ogłaszają pojednanie Viniciusa. Nie mają wątpliwości

W pierwszym meczu - z Maroko ta taktyka podziałała. Vinicius strzelił fantastycznego gola, a po spotkaniu odebrał statuetkę dla najlepszego piłkarza. W drugim meczu fazy grupowej mundialu "Canarinhos" trafili na teoretycznie najsłabszą ekipę w grupie - Haiti. Vini miał poprowadzić reprezentację do triumfu.

Przed pierwszym gwizdkiem hiszpańskie media obiegła informacja o wyjątkowym wsparciu. Nieco ponad miesiąc temu Brazylijczyk potwierdził rozstanie ze swoją partnerką - Virginią, z którą tworzył związek od października. Wiele wskazuje na to, że ten stan rzeczy jest już nieaktualny.

Kibice raz po raz wypatrują różnych detali, w ubiorze, gadżetach tej dwójki wskazując na powrót do związku. Hiszpanie są przekonani, że tak właśnie jest. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego informują, że Vinicius i Virginia znów się spotykają. Stąd też wizyta influencerki na stadionie.

Virginia została nagrana podczas wchodzenia na stadion w Filadelfii. Brazylijka w jednym z nagrań mówiła, że trzyma kciuki za gola Viniciusa, a do hiszpańskiego dziennikarza krzyknęła "Hala Madrid". Jak na razie to tylko plotki i informacje dziennikarskie, zobaczymy, czy doczekamy się potwierdzenia od kogoś z tej dwójki.

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Vinicius Junior JOSE BRETON AFP





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