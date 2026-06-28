Vini podpisał wyrok. Wstrząs na mundialu. Natychmiastowa rezygnacja

- Główny trener reprezentacji Szkocji Steve Clarke zrezygnował ze swojego stanowiska. Najbardziej utytułowany selekcjoner naszej reprezentacji narodowej zakończył swoją siedmioletnią kadencję po naszym udziale w mistrzostwach świata FIFA 2026 - czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się w sieci w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego.

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Szkocja nazywana jest najgorszą reprezentacją w historii mistrzostw świata. Mimo dziewięciu występów na mundialu nie zdołała bowiem choćby raz wyjść z grupy. Teraz ten koszmar znów się powtarza.

MŚ 2026. Szkocja traci selekcjonera. Steve Clarke złożył rezygnację

Podopieczni Steve'a Clarke'a udanie rozpoczęli tegoroczne zmagania, pokonując 1:0 Haiti. Później jednak przegrali 0:1 z Marokiem, a wyrok na doświadczonego szkoleniowca podpisali Vinicus Junior i spółka, ogrywając Szkotów 3:0.

Trzy punkty i bilans bramkowy na poziomie "-3" to dorobek, który okazał się zbyt skromnym by wyjść z grupy z trzeciego miejsca. Dlatego Steve Clark po siedmiu latach pracy postanowił podać się do dymisji, ustępując ze stanowiska.

Podczas swojej pracy z reprezentacją Szkocji 62-letni szkoleniowiec cieszył się z dwóch awansów na mistrzostwa Europy. Bilans jego kadencji to 38 zwycięstw, 14 remisów i 29 porażek w 81 meczach.

Ostatecznie rywalizację w grupie C wygrała Brazylia, zdobywając siedem punktów, podobnie jak Maroko, które zakończyło zmagania na drugiej lokacie. Stawkę zamknęło Haiti, którego nie zdołało wywalczyć choćby jednego "oczka". W 1/16 finału "Canarinhos" zmierzą się z Japończykami, a piłkarzy z Maroka czekać będzie prestiżowy pojedynek z Holandią.

Steve Clarke, były już selekcjoner reprezentacji Szkocji AFP

Vinicius Junior EDUARDO CARMIM AFP





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP