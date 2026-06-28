Vini podpisał wyrok. Wstrząs na mundialu. Natychmiastowa rezygnacja

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Reprezentacja Szkocji po raz dziewiąty stanęła do walki o awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. I po raz kolejny nie zdołała wypełnić tej misji. Mundialowe niepowodzenie doprowadziło do wstrząsu w tamtejszej kadrze. Ze stanowiska zrezygnować postanowił trener Steve Clarke, który pracował z drużyną od 2019 roku. Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikowała już szkocka federacja.

Vinicius Junior w żółto-zielonym stroju podczas meczu Szkocja - Brazylia na MŚ 2026, gracze Szkocji w tle.
MŚ 2026: Steve Clarke oraz Vinicius Junior w meczu Szkocja - BrazyliaLynne Sladky/Associated Press/East News / Rebecca Blackwell/Associated Press/East NewsEast News

- Główny trener reprezentacji Szkocji Steve Clarke zrezygnował ze swojego stanowiska. Najbardziej utytułowany selekcjoner naszej reprezentacji narodowej zakończył swoją siedmioletnią kadencję po naszym udziale w mistrzostwach świata FIFA 2026 - czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się w sieci w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego.

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Szkocja nazywana jest najgorszą reprezentacją w historii mistrzostw świata. Mimo dziewięciu występów na mundialu nie zdołała bowiem choćby raz wyjść z grupy. Teraz ten koszmar znów się powtarza.

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MŚ 2026. Szkocja traci selekcjonera. Steve Clarke złożył rezygnację

Podopieczni Steve'a Clarke'a udanie rozpoczęli tegoroczne zmagania, pokonując 1:0 Haiti. Później jednak przegrali 0:1 z Marokiem, a wyrok na doświadczonego szkoleniowca podpisali Vinicus Junior i spółka, ogrywając Szkotów 3:0.

Trzy punkty i bilans bramkowy na poziomie "-3" to dorobek, który okazał się zbyt skromnym by wyjść z grupy z trzeciego miejsca. Dlatego Steve Clark po siedmiu latach pracy postanowił podać się do dymisji, ustępując ze stanowiska.

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Podczas swojej pracy z reprezentacją Szkocji 62-letni szkoleniowiec cieszył się z dwóch awansów na mistrzostwa Europy. Bilans jego kadencji to 38 zwycięstw, 14 remisów i 29 porażek w 81 meczach.

Ostatecznie rywalizację w grupie C wygrała Brazylia, zdobywając siedem punktów, podobnie jak Maroko, które zakończyło zmagania na drugiej lokacie. Stawkę zamknęło Haiti, którego nie zdołało wywalczyć choćby jednego "oczka". W 1/16 finału "Canarinhos" zmierzą się z Japończykami, a piłkarzy z Maroka czekać będzie prestiżowy pojedynek z Holandią.

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Vinicius JuniorEDUARDO CARMIMAFP


Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEOIVAN PISARENKO / AFPTV / AFPAFP

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