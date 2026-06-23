Ustawka na mundialu? Wszystko wyliczyli, to się nie mieści w głowie
Przed ostatnim spotkaniem reprezentacji Algierii w fazie grupowej mistrzostw świata w mediach pojawiła się kontrowersyjna teoria względem nastawienia ekipy Mahreza i spółki. Sytuacja w poszczególnych grupach jest na tyle nietuzinkowa, że może dojść do prawdziwego kuriozum - ani Algierii, ani Austrii może nie opłacać się zwycięstwo. Wszystko wyliczono i pojawiły się spekulacje, że dojść może do swego rodzaju "ustawki".
Chociaż nie zostały jeszcze rozegrane wszystkie spotkania 2. kolejki, na tegorocznym mundialu byliśmy już świadkami wielu niespodzianek. Ich konsekwencje mogą okazać się wyjątkowo kuriozalne. Wszystko za sprawą sytuacji w grupach H i J.
Algieria i Austria w centrum uwagi. Podłożą się kosztem 1/16 finału?
W ostatniej kolejce Algieria zmierzy się z Austrią, a Argentyna zagra z ostatnią w tabeli Jordanią, która odpadła już z turnieju - nie ma szans na awans. Jak wyliczono, zarówno Algierczykom, jak i Austriakom... może nie opłacać się zwycięstwo w ostatniej serii gier.
Druga drużyna z grupy J trafi na triumfatora z grupy H. A wszystko wskazuje na to, że z pierwszej pozycji awansują Hiszpanie. "La Furia Roja" postrzegana jest jako główny faworyt do triumfu na mistrzostwach świata - niemal nikt nie chciałby trafić na ekipę Luisa de la Fuente w 1/16 finału.
Ekipa z 3. miejsca w grupie J trafi może trafić natomiast na Egipt, lub Kanadę, które choć radzą sobie świetnie, trudno zestawiać je z Hiszpanią. Dziennikarz Michał Borkowski poczynił wyliczenia i wynika z nich, że prawdopodobnie ani Algieria, ani Austria nie będzie chciała wygrać bezpośredniego starcia, które odbędzie się 28 czerwca.
Mundial. Tak wygląda sytuacja w grupie J
Po dwóch kolejkach w grupie J prowadzi Argentyna z dorobkiem 6 punktów i jest ona już pewna 1. miejsca. Druga na razie jest Austria z dorobkiem 3 punktów i bilansem bramkowym 3:3. Zaraz za nią też z 3 oczkami są Algierczycy, którzy mają ujemny bilans bramkowy 2:4.
W przypadku takiej samej ilości punktów decydować będzie w pierwszej kolejności wynik bezpośredniego spotkania, a później bilans bramkowy. Czy zatem któraś z drużyn się podłoży, aby mieć w teorii łatwiejszego rywala w 1/16 finału? A może zrobią to obie? Bez wątpienia postawa Algierczyków i Austriaków trafi pod lupę kibiców i to nie tylko z tych państw.