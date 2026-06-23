Ustawka na mundialu? Wszystko wyliczyli, to się nie mieści w głowie

Chociaż nie zostały jeszcze rozegrane wszystkie spotkania 2. kolejki, na tegorocznym mundialu byliśmy już świadkami wielu niespodzianek. Ich konsekwencje mogą okazać się wyjątkowo kuriozalne. Wszystko za sprawą sytuacji w grupach H i J.

Algieria i Austria w centrum uwagi. Podłożą się kosztem 1/16 finału?

W ostatniej kolejce Algieria zmierzy się z Austrią, a Argentyna zagra z ostatnią w tabeli Jordanią, która odpadła już z turnieju - nie ma szans na awans. Jak wyliczono, zarówno Algierczykom, jak i Austriakom... może nie opłacać się zwycięstwo w ostatniej serii gier.

Druga drużyna z grupy J trafi na triumfatora z grupy H. A wszystko wskazuje na to, że z pierwszej pozycji awansują Hiszpanie. "La Furia Roja" postrzegana jest jako główny faworyt do triumfu na mistrzostwach świata - niemal nikt nie chciałby trafić na ekipę Luisa de la Fuente w 1/16 finału.

Ekipa z 3. miejsca w grupie J trafi może trafić natomiast na Egipt, lub Kanadę, które choć radzą sobie świetnie, trudno zestawiać je z Hiszpanią. Dziennikarz Michał Borkowski poczynił wyliczenia i wynika z nich, że prawdopodobnie ani Algieria, ani Austria nie będzie chciała wygrać bezpośredniego starcia, które odbędzie się 28 czerwca.

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Mundial. Tak wygląda sytuacja w grupie J

Po dwóch kolejkach w grupie J prowadzi Argentyna z dorobkiem 6 punktów i jest ona już pewna 1. miejsca. Druga na razie jest Austria z dorobkiem 3 punktów i bilansem bramkowym 3:3. Zaraz za nią też z 3 oczkami są Algierczycy, którzy mają ujemny bilans bramkowy 2:4.

Sytuacja w tabeli grupy J Materiały własne materiały prasowe

W przypadku takiej samej ilości punktów decydować będzie w pierwszej kolejności wynik bezpośredniego spotkania, a później bilans bramkowy. Czy zatem któraś z drużyn się podłoży, aby mieć w teorii łatwiejszego rywala w 1/16 finału? A może zrobią to obie? Bez wątpienia postawa Algierczyków i Austriaków trafi pod lupę kibiców i to nie tylko z tych państw.





Trening reprezentacji Niemiec przed ostatnim meczem fazy grupowej MŚ. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press