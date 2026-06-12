Ustanowili swój mundialowy rekord. Wszystko w 87 sekund. Już to policzono

Korea Południowa zaczęła zmagania w grupie A od zwycięstwa. Nie jest liderem, bo Meksyk ma bilans bramkowy lepszy, ale na ten moment nie można tego nazwać żadnym zmartwieniem. W nocy z czwartku na piątek (18 na 19 czerwca) oba zespoły zagrają ze sobą i ten mecz już teraz zapowiada się dość ciekawie. Podopieczni Honga Myunga-Bo pokonali Czechy 2:1 (0:0).

Tak Koreańczycy rozprowadzali piłkę. 25 podań w półtorej minuty

Do tego pobili swój mundialowy rekord. Jeszcze nigdy ich akcja bramkowa na czempionacie globu nie liczyła aż 25 podań. Najważniejsze było to ostatnie, gdy Kang-in Lee uruchomił prostopadłym zagraniem dobrze wybiegającego na wolne pole Hwanga In-beoma. Ten ograł dwóch obrońców - Robina Hranaca i Mateja Kovara - i podciął futbolówkę nad bramkarzem. Jeden z naszych południowych sąsiadów próbował jeszcze dobiec do w miarę powoli lecącej piłki, ale nie dał rady.

Widzieliśmy więc "tiki-takę" w wydaniu koreańskim. Jak policzyła Opta, akcja trwała 87 sekund.

To metodyczne

Przez więc półtorej minuty Czesi wyłącznie biegali za oponentami.

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- Przed meczem przekazałem zawodnikom dwa przesłania: nie poddawajcie się do końca i zjednoczcie się. Musimy grać jak jeden zespół - powiedział na konferencji prasowej wspomniany selekcjoner.

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Son Heung-min AFP

Tomas Soucek Michal Cizek AFP

Vladimir Coufal Michal Cizek AFP





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