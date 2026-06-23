Ustalenia ws. Messiego. FIFA potwierdza. Sprzeciw Polaków skasował hit
Choć nasza kadra nie awansowała na mistrzostwa świata, w Ameryce Północnej mamy akcent związany z reprezentacją Polski. Przynajmniej pośrednio. A można dopatrywać się go przez pryzmat tego, czego w poniedziałkowym starciu z Austrią (2:0) dokonał kapitan i as obrońców tytułu - Leo Messi, popisując się dubletem. Dubletem, dzięki któremu zapisał się w historii, choć jego wyczyn mógł być jeszcze bardziej widowiskowy. "Biało-Czerwoni" postawili jednak "weto".
On jest niemożliwy. Po hat-tricku w starciu z Algierią, Leo Messi znów został bohaterem mistrzów świata - tym razem podczas poniedziałkowego pojedynku z Austriakami. Teraz nie zakończyło się na trzech, a na dwóch bramkach ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki, co pozwoliło mu zostać samodzielnym rekordzistą pod względem liczby goli strzelonych na mistrzostwach świata.
A wynik ten mógłby przecież być jeszcze bardziej imponujący, gdyby nie rzut karny zmarnowany przez wciąż 38-letniego asa reprezentacji Argentyny.
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To jednak nie jedyny wyczyn, który mógł tego wieczoru dopisać do swojego konta Leo Messi. Jeden z kolejnych odnotowała na swoim oficjalnym portalu FIFA, także zachwycając się występem geniusza z Rosario.
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I nietrudno zauważyć, że były gwiazdor FC Barcelona był o krok, by i tu zostać absolutnym indywidualnym rekordzistą. Na jego drodze stanęli jednak... Polacy.
A chodzi oczywiście o pamiętny mecz z Kataru sprzed czterech lat. Leo Messi przystępował do niego mając na koncie bramki zdobyte w spotkaniach z Arabią Saudyjską oraz Meksykiem. "Biało-Czerwoni" przerwali jednak jego serię. Głównie za sprawą Wojciecha Szczęsnego.
Nasz golkiper sam sprokurował wprawdzie wówczas rzut karny, ale potem w spektakularny sposób zatrzymał strzał Leo Messiego z 11 metrów. I bez jego trafienia "Albicelestes" ograli nas jednak 0:2, choć to nie zakłóciło naszej radości z upragnionego, wyczekiwanego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mundialu.
Z perspektywy czasu zmarnowanej "jedenastki", która "skasowała" jego rekord może żałować jednak sam Messi. Choć nie w głowie jest mu teraz zapewne rozpamiętywanie przeszłości. Teraz 38-latek myślami jest ze swoim ojcem, skupiając się jednocześnie na poprowadzeniu Argentyny do obrony tytułu.