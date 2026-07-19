Nico Paz urodził się na Teneryfie. To właśnie tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W lipcu 2016 roku nastolatek w wieku ledwie 12. lat przeniósł się do szkółki Realu Madryt. Tam od początku uchodził za jeden z największych talentów, jakimi Real wówczas dysponował. Paza wyróżniała przede wszystkim genialna lewa noga.

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Jego rozwój w zespołach młodzieżowych "Królewskich" był harmonijny. Wyróżniał się na tle swoich rówieśników. Mimo tego w żadnym momencie hiszpańska federacja piłkarska nie wykazała żadnego zainteresowania w kontekście powołania genialnego wówczas nastolatka do młodzieżowych drużyn narodowych.

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Paz dostawał powołania do młodzieżówek Argentyny. Tę reprezentował jego ojciec Pablo Paz, który grał w barwach "Albicelestes" na mundialu w 1998 roku. Ta sytuacja bardzo nie podobała się wśród kierownictwa "Królewskich". Real oczekiwał bowiem, że Paz dostanie powołanie do Hiszpanii.

Tak się jednak nie działo. Ostateczny wybór musiał nastąpić w 2024 roku. - Nico tak naprawdę nigdy nie wybierał Argentyny kosztem Hiszpanii - rzecz w tym, że hiszpańska kadra nigdy go nie powołała. Pojawiła się natomiast propozycja z Argentyny; Nico spodobał się pomysł gry w drużynie narodowej, więc z niego skorzystał. Do tego dochodziła możliwość trenowania z Messim, który jest jego idolem - powiedział Pablo Paz w 2023 w "Marce".

Sam Paz tłumaczył to z kolei pasją. - Urodziłem się w Hiszpanii. Kocham oba kraje, ale ostatecznie zdecydowałem się reprezentować Argentynę. Uważam, że to właśnie ten kraj najlepiej mnie odzwierciedla - ze względu na to, jak żyje się tam futbolem, oraz ze względu na mojego ojca; jestem dumny, że mogę iść w jego ślady - mówił niespełna rok później.

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W październiku 2024 roku otrzymał pierwsze powołanie od Lionela Scaloniego. Od tego momentu stał się etatowym reprezentantem Argentyny, choć nie stanowi o sile tego zespołu. Trudno, żeby było inaczej. Na jego pozycji występuje bowiem Lionel Messi, Paz musi czekać na szansę.

Podobnie było w Realu Madryt. Paz odszedł z ekipy "Królewskich" po rozegraniu ośmiu meczów. Latem 2024 roku Real sprzedał 50% praw do Paza na rzecz Como za kwotę 6 milionów euro. Wówczas talent La Fabriki był wyceniany przez Transfermarkt.de na 10 milionów euro.

Po dwóch sezonach w Como pojawił się temat powrotu Paza do Realu, ale ostatecznie do niego nie doszło. Como odkupiło kolejne 50% praw do zawodnika, ale tym razem za kwotę 60 milionów euro. To sprawia, że Real zarobił na sprzedaży 21-latka już łącznie kwotę niespełna 70 milionów euro.

Jego aktualna wartość wynosi zaś aż 80 milionów euro. Przez dwa sezony w Como wzrosła aż ośmiokrotnie. Na mundialu nie odgrywa głównej roli, ale bez wątpienia mecz z Hiszpanią będzie dla niego wyjątkowy, nawet jeśli będzie on w nim jedynie zawodnikiem, który zacznie na ławce rezerwowych. Z Realem wygrał Ligę Mistrzów, teraz może dołożyć mistrzostwo świata z Argentyną. Mecz już w niedzielę 19 lipca.

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP





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