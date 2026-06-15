Przed startem mistrzostw świata Hiszpania była stawiana w ścisłym gronie faworytów do wywalczenia mistrzostw świata. Trudno byłoby oczekiwać innego scenariusza, gdy jedzie się na światowy czempionat z tytułem mistrza Europy.

Hiszpanie napędzani m.in. przez Lamine'a Yamala przyjechali na mundial z myślą wywalczenia drugiego w historii mistrzostwa świata i nawiązania do złotej drużyny z 2010 roku.

Pierwszą przeszkodą na tegorocznym mundialu była Republika Zielonego Przylądka. Absolutny debiutant na mistrzostwach był przez wszystkich skazywany na pożarcie. Po ostatnim gwizdku w Atlancie zapanowała ogromna konsternacja i zdziwienie. Hiszpanie na własne życzenie zaliczyli na początek turnieju ogromną wpadkę.

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Optycznie Hiszpanie mieli ogromną przewagę nad niżej notowanym przeciwnikiem. Kabowerdeńczycy grali bardzo nisko ustawioną defensywą, a ich nieliczne ataki nie generowały jakiegokolwiek zagrożenia. Pomimo tego zdecydowany faworyt nie był w stanie wygenerować choćby jednej okazji, by strzelić gola.

Do przerwy najlepszą okazją była ta, gdy futbolówka po uderzeniu Ferrana Torresa obiła poprzeczkę bramki Republiki Zielonego Przylądka. W drugiej połowie na boisku pojawił się wracający po kontuzji Lamine Yamal. Gwiazdor FC Barcelony ożywił nieco swoich kolegów, lecz to wciąż było za mało. Ostatecznie Hiszpania bezbramkowo zremisowała z debiutantem z Afryki, co jest jedno z największych sensacji ostatnich lat.

Eksperci, komentatorzy, a także kibicie nie pozostawili suchej nitki na Hiszpanach. Szczególnie w oczy kłuła bezradność w ofensywie. Mistrz Europy nie był w stanie przechytrzyć dobrze zorganizowanej defensywy swojego przeciwnika. Swoje dołożył również 40-letni Vozinha. Bramkarz Republiki Zielonego Przylądka zanotował kilka świetnych interwencji.

Symbolem blamażu Hiszpanów stała się pewna statystyka, która obiegła media społecznościowe jeszcze podczas spotkania. Analitycy przyjrzeli się bliżej postawie Mikela Oyarzabala, wystawionego w tym spotkaniu na pozycji środkowego napastnika. Okazuje się, że 29-latek w pierwszych 30 minutach spotkania z RZP nie dotknął ani razu futbolówki. Jest to pierwszy taki przypadek odnotowany od 1966 roku, czyli od momentu zbierania tego typu danych.

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W drugiej serii spotkań Hiszpania zmierzy się z Arabią Saudyjską (21 czerwca, godz. 18:00, Atlanta), natomiast Republikę Zielonego Przylądka czekać będzie potyczka z Urugwajem (22 czerwca, godz. 0:00, Miami).

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ADRIAN DENNIS / AFP AFP

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