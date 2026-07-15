Ujawnili dramat Cristiano Ronaldo dopiero po mundialu. To naprawdę się dzieje

To, co działo się wokół reprezentacji Portugalii i Cristiano Ronaldo podczas tegorocznych mistrzostw świata, na zawsze zapisze się w historii portugalskiej piłki. W pewnym momencie "CR7" był w cetrum wojny domowej, która na pewno nie pomogła mistrzom Europy z 2016 roku w odniesieniu sukcesu na mundialu.

Ostatecznie Portugalczycy pożegnali się z amerykańską imprezą już na etapie 1/8 finału, ulegając Hiszpanii 0:1 po golu Mikela Merino w ostatnich fragmentach spotkania. Kadrowicze rozjechali się w różne miejsca na świecie, aby odpocząć po trudach ostatniego sezonu i mundialu, a Cristiano Ronaldo przeniósł się do swojej ojczyzny. I jak wskazuje "A Bola", nie jest to przypadek.

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Portugalscy dziennikarze donoszą, że Ronaldo wraz z rodziną obecnie przebywa w swojej rezydecji Quinta da Marinha w Cascais, której budowa trwała trzy lata. - Dom, który kosztował około 35 milionów euro, mieści osiem sypialni, dwa baseny, strefę spa, salę kinową, garaż na kolekcję samochodów gwiazdora oraz kręgielnię - wyliczają rodacy "CR7".

Powodem, dla którego piłkarz zatrzymał akurat w Portugalii są niepokojące doniesienia o problemach finansowych jego klubu. Pomimo tego, że 75% udziałów klubu należy do państwowego funduszu majątkowego Arabii Saudyjskiej, to "A Bola" donosi o niemałym dramacie, który rozgrywa się w klubie. Al-Nassr nie może bowiem pozwolić sobie obecnie na wzmocnienia, a dodatkowo ma zalegać z wypłatą niektórych świadczeń na konta zawodników.

- Rosnące zadłużenie doprowadziło do wstrzymania transferów nowych zawodników oraz uniemożliwiło wypłatę wynagrodzeń, a na jaw wychodzą właśnie kolejne szczegóły tego kryzysu - alarmują dziennikarze informując o dramacie, który rozgrywa się z udziałem Cristiano Ronaldo.

To informacje sugerują, że na linii Al-Nassr - Cristiano Ronaldo może zrobić się jeszcze goręcej. Już w poprzednim sezonie Portugalczyk nie godził się z tym, jak fundusz inwestuje pieniądze w swoje poszczególne kluby wskazując, że Al-Nassr jest poszkodowane. Z tego powodu nie zagrał w dwóch meczach.

- Choć poprzedni sezon zakończył się zdobyciem przez Al-Nassr długo wyczekiwanego tytułu mistrza ligi saudyjskiej, upłynął on również pod znakiem bojkotu meczów drużyny przez Cristiano Ronaldo w ramach protestu - kapitan zespołu opuścił spotkania 20. i 21. kolejki rozgrywek - przypomina "A Bola".

Ewentualny, otwarty konflikt z Cristiano Ronaldo może zakończyć się dla Saudyjczyjków bardzo źle. O ile obecnie w tamtejszej lidze występuje już wiele gwiazd dużego formatu, to jednak "CR7" jest największą z nich i utrata takiego zawodnika może odbić sie na ewentualnych przyszłych transferach do Arabii Saudyjskiej. Samo zadłużenie klubu również nie wygląda najlepiej, bowiem jeszcze niedawno wydawać by się mogło, że przez najbliższe lata taki koszmar nie spotka żadnego z najbogatszych klubów z tej części świata.

Cristiano Ronaldo THOMAS COEX / AFP AFP

Cristiano Ronaldo AFP

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





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