UEFA zdecydowała ws. najbliższego meczu Izraela. Szymon Marciniak w samym centrum zamieszania

Obecność Izraela w świecie sportu budzi coraz większy opór. Jest to oczywiście związane z działaniami zbrojnymi prowadzonymi przez armię tego kraju w Strefie Gazy, na skutek której ucierpiały tysiące niewinnych cywilów. W strukturach piłkarskich powoli formuje się grupa federacji, której celem jest doprowadzenie do wykluczenia drużyn z Izraela z rozgrywek organizowanych przez UEFA. Na ten moment nieskutecznie.

Temat ten cieszy się dużą atencją w Polsce. Stało się tak w dużej mierze po skandalicznym zachowaniu izraelskich kibiców podczas meczu eliminacji Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa. "Sympatycy" Maccabi Hajfa wywiesili na trybunach stadionu w węgierskim Debreczynie karygodny transparent jawnie oskarżający polski naród o dokonanie zbrodni Holocaustu. Baner "Mordercy od 1939 roku" pojawił się w końcówce spotkania i wisiał jeszcze przez kilka minut po zakończeniu. Delegat UEFA nie sposobił się do reakcji, a wicemistrz Polski w dalszym ciągu czeka na jakikolwiek ruch europejskiej federacji w tej sprawie. Do UEFA z zapytaniem skierował się dziennikarz Interii Przemysław Langier, lecz odzew był oczywiście nikły.

Kontrowersyjny mecz z udziałem Izraela już w sobotę. Szymon Marciniak w centrum zamieszania

UEFA nie podjęła jakiejkolwiek wiążącej decyzji, przez co reprezentacja Izraela w dalszym ciągu bierze udział w eliminacjach mistrzostw świata. We wrześniu kadra tego kraju stoczyła szalony pojedynek z Włochami, zakończony zwycięstwem byłych mistrzów świata 5:4. Izrael wciąż zachowuje szansę awansu na mundial, lecz w październiku rozegra nie tylko rewanżowe spotkanie z Włochami, ale przede wszystkim zmierzy się z Norwegią - niepokonaną drużyną grupy I, która jest o krok od wyjazdu do Ameryki Północnej.

Przyjazd do Oslo izraelskich piłkarzy wywołuje dużo kontrowersji w Norwegii. Już pod koniec września zapowiedziano propalestyński protest, którego zadaniem jest sparaliżowanie całego miasta na godzinę przed meczem. Organizatorzy zawczasu poprosili kibiców o wcześniejsze pojawienie się na stadionie.

W czwartek okazało się, że w sam środek całego zamieszania wpakowani zostali polscy sędziowie. UEFA zadecydowała, że sędzią meczu Norwegia - Izrael będzie Szymon Marciniak. Reszta obsady sędziowskiej również pochodzi z naszego kraju - asystentami będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a arbitrem technicznym Damian Kos. Za system VAR odpowiedzialni będą z kolei Tomasz Kwiatkowski oraz Wojciech Myć.

Bardzo możliwe, że polska ekipa sędziowska będzie miała ręce pełne roboty. We wspomnianym już meczu Izraela z Włochami pomiędzy zawodnikami wielokrotnie iskrzyło, a eskalacja nastąpiła już po ostatnim gwizdku sędziego. Na murawie pojawił się również znany z krewkiego usposobienia selekcjoner Włochów Gennaro Gattuso, co tylko podsyciło emocje. Niewykluczone jest również przeniesienia protestu spod stadionu również na teren obiektu, co w skrajnych przypadkach może skutkować nawet przerwaniem meczu.

Najpierw porażka w Lidze Konferencji, a później w Ekstraklasie! Hajto i Kołtoń ocenili występy Legii Warszawa Polsat Sport

Reprezentacja Izraela ATTILA KISBENEDEK AFP

Szymon Marciniak IMAGO/Grant Hubbs East News

Prezydent UEFA, Aleksander Ceferin FABRICE COFFRINI / AFP AFP