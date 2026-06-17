Udzielali pomocy medycznej. Doszło do złamania przepisów. Burza na MŚ
W nocy z poniedziałku na wtorek naszego czasu reprezentacja Urugwaju zmierzyła się z Arabią Saudyjską. Dosyć niespodziewanie spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Jak zauważył portal FromTheSpot, w drugiej połowie starcia doszło do incydentu, po którym konsekwencje może wyciągnąć sama FIFA.
Spotkanie Urugwaju z Arabią Saudyjską w grupie H odbyło się na Hard Rock Stadium w Miami Gardens. Jako pierwsi na prowadzenie wszyli zawodnicy reprezentujący kadrę Bliskiego Wschodu. Do siatki trafił Al Amri.
Drużyna Marcelo Bielsy obudziła się dopiero w drugiej połowie. Do wyrównania doprowadził Maximiliano Araujo. Choć dwukrotni mistrzowie świata w końcówce byli bardzo bliscy drugiego trafienia, to finalnie obie ekipy podzieliły się punktami.
Przepisy zostały złamane? FIFA może być nieugięta
Jak się okazało, podczas tego spotkania mogło dojść do... złamania przepisów. Cały incydent opisał ekspert portalu FromTheSpot.
"Saudyjski bramkarz Mohammed Al Owais otrzymywał pomoc medyczną. Do zdarzenia doszło w 60. minucie. Sędzia Maurizio Mariani nadzorował zachowanie golkipera w pobliżu bramki Arabii Saudyjskiej. Georgis Donis (selekcjoner - red.) zawołał wtedy jednego ze swoich zawodników i z otwartymi notatnikami przekazał mu instrukcje taktyczne" - czytamy.
Zgodnie z przepisami zawodnicy obu drużyn muszą pozostać na miejscu, dopóki bramkarz jest kontuzjowany, piłkarze nie mogą zbliżać się do strefy technicznej. Tymczasem zasada ta "została subtelnie naruszona".
Teraz - w teorii - do gry może wkroczyć sama FIFA. "Pozostaje pytanie, czy FIFA podejmie jakiekolwiek działania, jeśli okaże się, że Arabia Saudyjska naruszyła jeden z nowych przepisów" - odnotowano.
Oprócz Urugwaju i Arabii Saudyjskiej w grupie H znaleźli się również Hiszpania oraz Republika Zielonego Przylądka. W meczu dwóch ostatnich wymienionych ekip sensacyjnie padł bezbramkowy remis.