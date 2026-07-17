- Slavko Vincić sędzią.... finału mundialu. Lepszego podsumowania tego turnieju nie można było wymyślić - napisał Rafał Rostkowski tuż po ogłoszeniu decyzji FIFA. Były polski sędzia dał do zrozumienia, że decyzja FIFA nie przypadła mu do gustu.

W "Mundialowym poranku", programie TVP Sport, Tomasz Kłos i Janusz Michallik dali do zrozumienia, że według nich postawienie Szymona Marciniaka w roli tak marginalnej jest dla nich rzeczą niezrozumiałą.

- Dla mnie to śmieszna sytuacja. Trudno pojąć, dlaczego Collina zdecydował się trzymać tak dobrego arbitra do samego końca turnieju, nie wyznaczając go do żadnego spotkania fazy pucharowej - mówił Michallik.

- Ja nie sądzę, żeby to była tylko decyzja Pierluigiego Colliny. Myślę, że to było konsultowane też z Giannim Infantino. Merytorycznie tej decyzji nie da się uzasadnić - komentuje Rafał Rostkowski.

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Rostkowski grzmi ws. Vincicia. "Skandaliczna decyzja"

Polski ekspert uważa, że Slavko Vincić to nie jest sędzia prezentujący poziom finału mistrzostw świata. Jako przykład podał mecz Szwecji z Polską w finałowym barażu, którym był przez Słoweńca prowadzony "skandalicznie źle". Rostkowski wprost mówił, że Vincić wypaczył wynik tamtego meczu.

- Ja uważam, że nominacja dla Vincicia jest skandaliczna. Absolutnie skandaliczna i niebezpieczna dla finału. Mam nadzieję, że piłkarze sobie z tym poradzą - mówił ostro Rafał Rostkowski.

Rostkowski podkreśla, że to nie chodzi o to, że finał powinien sędziować Szymon Marciniak. Problem polega na tym, że będzie to Slavko Vincić, który w ostatnich latach na największej scenie się nie popisał.

Polak skrytykował Vincicia nie tylko za mecz ze Szwecją. Sędziowanie w spotkaniach Bayern Monachium - Real Madryt (Liga Mistrzów w 2026 roku), Hiszpania - Włochy (Euro 2024) i Argentyna - Arabia Saudyjska (MŚ 2022) również uznał za fatalne.

Według Rostkowskiego Vincić jest arbitrem radzącym sobie tylko z meczami, w których piłkarze skupiają się wyłącznie na grze w piłkę. Kiedy jednak na boisku robi się "gorąco", Słoweniec traci panowanie nad meczem. Można spodziewać się tego, że w finale z udziałem Argentyny łatwych warunków do pracy nie będzie.

W czasie programu Rostkowski wrócił również do największej kontrowersji związanej z Szymonem Marciniakiem.

- W czasie tego mundialu pojawiały się pytania, czy Szymon Marciniak ponosi konsekwencję decyzji z meczu Argentyna - Algieria (faul Messiego). Podyktowany rzut wolny, ale bez kartki. I rozpoczęła się burza w polskich i zagranicznych mediach. FIFA nie przygotowała bowiem świata, opinii publicznej i sędziów z całego świata, którzy nie są w bazie FIFA, że łagodzi interpretację fauli. I taki faul nie oznacza już czerwonej kartki, tylko co najwyżej żółtą - tłumaczył Rostkowski.

Slavko Vincić ze Słowenii MATTHIEU MIRVILLE AFP

Na zdjęciu sędzia Slavko Vincic, Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Slavko Vincic pokazał czerwoną kartkę Eduardo Camavindze Canal+ materiały prasowe





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