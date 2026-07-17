Uderzenie nadeszło z Polski. "Skandal". FIFA zmieszana z błotem, burza po decyzji
FIFA postanowiła, że sędzią finału mundialu będzie Slavko Vincić. Burza wybuchła od razu. Rafał Rostkowski uważa, że decyzja federacji jest "absolutnie skandaliczna i niebezpieczna dla wyniku meczu". Polski ekspert sędziowski przytoczył nie tylko niedawny mecz Polski ze Szwecją, ale również inne "popisy" Słoweńca. Zdaniem Rostkowskiego ten arbiter nie nadaje się do takiego ważnego zadania.
- Slavko Vincić sędzią.... finału mundialu. Lepszego podsumowania tego turnieju nie można było wymyślić - napisał Rafał Rostkowski tuż po ogłoszeniu decyzji FIFA. Były polski sędzia dał do zrozumienia, że decyzja FIFA nie przypadła mu do gustu.
W "Mundialowym poranku", programie TVP Sport, Tomasz Kłos i Janusz Michallik dali do zrozumienia, że według nich postawienie Szymona Marciniaka w roli tak marginalnej jest dla nich rzeczą niezrozumiałą.
- Dla mnie to śmieszna sytuacja. Trudno pojąć, dlaczego Collina zdecydował się trzymać tak dobrego arbitra do samego końca turnieju, nie wyznaczając go do żadnego spotkania fazy pucharowej - mówił Michallik.
- Ja nie sądzę, żeby to była tylko decyzja Pierluigiego Colliny. Myślę, że to było konsultowane też z Giannim Infantino. Merytorycznie tej decyzji nie da się uzasadnić - komentuje Rafał Rostkowski.
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Rostkowski grzmi ws. Vincicia. "Skandaliczna decyzja"
Polski ekspert uważa, że Slavko Vincić to nie jest sędzia prezentujący poziom finału mistrzostw świata. Jako przykład podał mecz Szwecji z Polską w finałowym barażu, którym był przez Słoweńca prowadzony "skandalicznie źle". Rostkowski wprost mówił, że Vincić wypaczył wynik tamtego meczu.
- Ja uważam, że nominacja dla Vincicia jest skandaliczna. Absolutnie skandaliczna i niebezpieczna dla finału. Mam nadzieję, że piłkarze sobie z tym poradzą - mówił ostro Rafał Rostkowski.
Rostkowski podkreśla, że to nie chodzi o to, że finał powinien sędziować Szymon Marciniak. Problem polega na tym, że będzie to Slavko Vincić, który w ostatnich latach na największej scenie się nie popisał.
Polak skrytykował Vincicia nie tylko za mecz ze Szwecją. Sędziowanie w spotkaniach Bayern Monachium - Real Madryt (Liga Mistrzów w 2026 roku), Hiszpania - Włochy (Euro 2024) i Argentyna - Arabia Saudyjska (MŚ 2022) również uznał za fatalne.
Według Rostkowskiego Vincić jest arbitrem radzącym sobie tylko z meczami, w których piłkarze skupiają się wyłącznie na grze w piłkę. Kiedy jednak na boisku robi się "gorąco", Słoweniec traci panowanie nad meczem. Można spodziewać się tego, że w finale z udziałem Argentyny łatwych warunków do pracy nie będzie.
W czasie programu Rostkowski wrócił również do największej kontrowersji związanej z Szymonem Marciniakiem.
- W czasie tego mundialu pojawiały się pytania, czy Szymon Marciniak ponosi konsekwencję decyzji z meczu Argentyna - Algieria (faul Messiego). Podyktowany rzut wolny, ale bez kartki. I rozpoczęła się burza w polskich i zagranicznych mediach. FIFA nie przygotowała bowiem świata, opinii publicznej i sędziów z całego świata, którzy nie są w bazie FIFA, że łagodzi interpretację fauli. I taki faul nie oznacza już czerwonej kartki, tylko co najwyżej żółtą - tłumaczył Rostkowski.