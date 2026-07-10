Uczestnik mundialu nie wrócił do kraju. Przerażające doniesienia, w tle tragedia sprzed lat

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Piłkarskie mistrzostwa świata generują ogrom różnorodnych emocji. Niestety, zmagania na najwyższym szczeblu bardzo często niosą ze sobą również wiele negatywnej energii. Boleśnie przekonał się o tym reprezentant Kolumbii Jaminton Campaz. Zmarnował on sytuację, która mogła dać jego reprezentacji przepustkę do dalszej fazy turnieju. To spotkało się z oburzającą reakcją niektórych rodaków piłkarza. Otrzymać miał on wiadomości, po których zdecydował się tymczasowo nie wracać do swojej ojczyzny.

James Rodriguez oraz Jaminton Campaz
James Rodriguez i Jaminton Campaz David RamosGetty Images

Mundial 2026 trwa w najlepsze. Obecnie w amerykańskim turnieju pozostało już tylko kilka drużyn, które wciąż walczą ze sobą o miano najlepszej reprezentacji globu. Wielu piłkarzy musiało natomiast przełknąć gorycz odpadnięcia z najważniejszej imprezy czterolecia.

W gronie tym znaleźli się między innymi Kolumbijczycy, którzy swój udział w tegorocznych MŚ zakończyli na etapie 1/8 finału. Tam polegli oni w starciu ze Szwajcarami, choć do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych.

Sytuacja mogła jednak wyglądać zupełnie inaczej. W 114. minucie meczu idealną sytuację do zdobycia bramki miał bowiem Jaminton Campaz. Po błędzie defensywy znalazł się on sam na sam z Gregorem Kobelem. Pomocnik "Los Cafeteros" nie zachował jednak należytego spokoju. Akcja zakończyła się fatalnym pudłem, co w konsekwencji doprowadziło do rzutów karnych oraz odpadnięcia Kolumbijczyków z tegorocznego mundialu.

Groźby śmierci pod adresem reprezentanta. Boi się wrócić do kraju

W tym miejscu historia zmarnowanej okazji Campaza niestety się nie kończy. Jak podają kolumbijskie media, zawodnik nie znalazł się bowiem w samolocie, którym jego koledzy z reprezentacji wrócili do kraju.

Według dziennikarza Camilo Pinto z "Caracol Radio", piłkarz ma bowiem obawiać się o swoje życie. Po opisanej wyżej sytuacji reprezentant oraz jego rodzina, w tym 5-letnia córka, mieli otrzymywać masę gróźb śmierci. Sam zawodnik opublikował w swoich mediach społecznościowych post, w którym zwrócił się bezpośrednio do rodaków.

- Chcę szczerze podziękować wszystkim, którzy wspierali nas podczas tych Mistrzostw Świata [...]. Głęboko żałuję, że nie udało nam się sprawić Wam radości, na którą wszyscy liczyliśmy, ale chcę, abyście wiedzieli, że nigdy nie zabrakło nam poświęcenia, zaangażowania ani miłości do tej koszulki [...]. Moja Kolumbio, proszę, nigdy nie zapominajmy o szacunku. Możemy mieć odmienne zdanie czy odczuwać frustrację i smutek, ale żadna pasja nie usprawiedliwia nienawiści ani życia w strachu - pisał Campaz. Szczególnie ostatnie słowa jego oświadczenia mogą potwierdzać doniesienia o groźbach, jakie otrzymał po przegranym spotkaniu ze Szwajcarami.

Jaminton Campaz nie jest oczywiście pierwszym zawodnikiem, który otrzymywał tego typu wiadomości. Z racji na pochodzenie, jego przypadek jest jednak dość szczególny. W roku 1994 inny kolumbijski zawodnik - Andres Escobar - stał się antybohaterem mundialu po strzeleniu gola samobójczego. Za swój boiskowy błąd piłkarz ten zapłacił kilka dni później najwyższą możliwą cenę. Obawy o życie Campaza i jego rodziny są więc jak najbardziej uzasadnione.

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Jaminton Campaz
Jaminton CampazJared C. Tilton - FIFAGetty Images
Dwóch piłkarzy na boisku – jeden w żółtym stroju z widocznym gestem rozczarowania, drugi w czerwonym, odwrócony tyłem, z uniesionymi rękami, tłum kibiców w żółtych koszulkach na trybunach.
Jaminton CampazNurPhotoGetty Images
Mężczyzna w żółtej czapce z napisem 'Colombia Mundial 2014' zaciska dłoń na twarzy, wyrażając silne emocje i smutek.
Zdruzgotany kibic reprezentacji KolumbiiCarl RecineGetty Images


Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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