Na poprzednich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych w 19944 r. wystąpiły 24 drużyny, które rozegrały łącznie 52 spotkania. Debiutantami była Nigeria i Grecja, a do fazy pucharowej nie dostała się żadna przypadkowa drużyna.

Teraz, po 32 latach mundial znów wrócił do Ameryki Północnej, ale był to już zupełnie inny turniej. 48 zespołów, aż 104 mecze, wśród debiutantów Curacao, Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka, a w prestiżowej (?) fazie pucharowej Bośnia i Hercegowina, Demokratyczna Republika Konga, Republika Zielonego Przylądka czy Australia. Słowem - to już nie elitarne rozgrywki, ale turniej, na który jedzie prawie co czwarta reprezentacja zrzeszona w FIFA.

Po co powiększono mistrzostwa świata?

W piłkarskiej centrali mogą snuć opowieści, że futbol trafił po strzechy, i że w końcu podano rękę państwom, które przy mniejszym formacie nie miały szans na udział w globalnym święcie futbolu. Ale jest też wersja nieoficjalna, o której FIFA głośno nie mówi, ale która już dawno przestała być tajemnicą - powiększenie mistrzostw świata, to powiększenie elektoratu prezydenta Gianni Infantino, co daje mu niemal pewną wygraną w kolejnych wyborach. Dziś zagłosują na niego nie tylko ci, którzy na mundialu byli, ale też ci, którzy za cztery lata widzą się tam oczami wyobraźni. Bo skoro udało się Curacao i Uzbekistanowi, to czemu nie nam?

Ale jest też wersja nieoficjalna, o której FIFA głośno nie mówi, ale która już dawno przestała być tajemnicą – powiększenie mistrzostw świata, to powiększenie elektoratu prezydenta Gianni Infantino

Przy całej przebiegłej taktyce władz FIFA trzeba jednak przyznać, że rozbudowanie mistrzostw świata wcale nie było tak przestrzelonym pomysłem. Oczywiście, że przez powiększenie z 32 (tyle reprezentacji grało cztery lata temu w Katarze) do 48 reprezentacji mundial stracił na elitarności i rozkręcał się wolniej, ale czy równocześnie spadła też jego atrakcyjność?

Nie ma wątpliwości, że mecz Uzbekistan - Demokratyczna Republika Konga nie zgromadził przed telewizorami setek milionów ludzi, a bezbramkowy remis w meczu Paragwaj - Australia nie porwał tłumów, ale nie da się wykluczyć, że to mecz tych mocniejszych reprezentacji, czyli bój o ćwierćfinał Szwajcaria - Kolumbia był najsłabszym na całych mistrzostwach.

Tymczasem w fazie pucharowej Demokratyczna Republika Konga postawiła się Anglikom, Wyspy Zielonego Przylądka napędziły stracha Argentyńczykom, a czasem większą męką było oglądanie np. reprezentacji Niemiec niż Kongijczyków. Rozbudowany mundial napełniony był za to niezwykłymi historiami. Dick Advocaat, najstarszy selekcjoner reprezentacji na MŚ płaczący po bramce dla Curacao w meczu z Niemcami (mimo porażki 1:7) oraz bramkarz tej reprezentacji bijący rekord odbitych strzałów na MŚ w meczu z Ekwadorem. Vozinha, bramkarz Wysp Zielonego Przylądka, którego liczba obserwujących na Instagramie podczas mundialu skoczyła z 50 tys. do 28 mln. Kapitalna postawa norweskich piłkarzy oraz ich wspólne wiosłowanie z kibicami. Piękna radość Mohammeda Salaha z kibicami po historycznej wygranej na MŚ. Były też mniej chlubne historie, jak cofnięcie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna czy uznanie bramki dla Anglii po uderzeniu piłki w kabel telewizyjny.

Z perspektywy okazało się, że pod względem widowiskowości te mistrzostwa świata nie były takie złe, na jakie się zapowiadały i jeśli na coś po latach będziemy w Europie narzekali, to pewnie nie na poziom sportowy i otoczkę tych ponad 100 meczów, ale ich ogrom i pory rozgrywania. Bo podczas tego mundialu najmocniej cierpieli ci, którzy wcześniej oglądali MŚ od deski do deski.

Piotr Jawor

Gianni Infantino JOSE BRETON / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP AFP

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Gianni Infantino Photo by DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP





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