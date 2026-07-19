Korespondencja z New Jersey

FIFA od kilku dni apelowała, żeby w dniu finału pojawić się pod stadionem możliwie jak najwcześniej. Organizatorzy ostrzegali, że ze względu na szczegółowe kontrole bezpieczeństwa samo dotarcie do właściwej bramy, sprawdzenie biletu i wejście na obiekt może zająć znacznie więcej czasu niż podczas wcześniejszych spotkań turnieju.

Akcja specjalna ze względu na Donalda Trumpa

Wiele osób potraktowało ten apel dosłownie. Pojawił się jednak organizacyjny paradoks: ludzie przyjechali bardzo wcześnie, ale nie mogli wejść, ponieważ bramy nie były jeszcze otwarte. Pozostawało więc czekanie przed stadionem i stopniowe powiększanie się kolejek. Oficjalnie wejścia dla kibiców zostały otwarte dopiero o godz. 11 czasu miejscowego, czyli cztery godziny przed rozpoczęciem finału. Dla ludzi pracujących przy meczu - godzinę wcześniej (choć FIFA wcześniej informowała, że centrum medialne działać będzie od 9). Ceremonia zamknięcia ma rozpocząć się o 13.30 (19:30 czasu polskiego), natomiast pierwszy gwizdek zaplanowano na 15.00 (21 czasu polskiego).

Problemy z przepustowością pojawiły się jeszcze przed nadejściem głównej fali kibiców. Pracownicy obsługi i przedstawiciele mediów ustawiali się w kolejce już około godz. 8 rano. Tysiące osób miały zostać skierowane do jednego wejścia, gdzie najpierw sprawdzano akredytacje, a następnie przechodzono przez skanery przypominające te stosowane na lotniskach oraz dodatkową kontrolę osobistą. Niektóre media informowały, że w kolejce utknąć miał nawet Juergen Klopp, pracujący przy finale jako ekspert niemieckiej telewizji.

Nadzwyczajne procedury są związane między innymi z obecnością prezydenta USA Donalda Trumpa. Finał otrzymał status National Special Security Event, czyli wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Operację zabezpiecza Secret Service wspólnie z policją stanową, lokalnymi służbami i innymi agencjami federalnymi. Trump ma pojawić się na stadionie krótko przed rozpoczęciem spotkania, a następnie uczestniczyć w ceremonii wręczenia Pucharu Świata.

Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP

Każdy z ponad 80 tysięcy widzów ma zostać poddany kontroli osobistej oraz sprawdzeniu bagażu. Wokół stadionu ustawiono dodatkowe bariery, już w sobotę widoczna była zwiększona obecność policji, a od rana nad okolicą krążą śmigłowce. Amerykańskie media ostrzegają, że przy tak szczegółowych procedurach późniejsze przybycie może oznaczać ryzyko wejścia na trybuny dopiero tuż przed pierwszym gwizdkiem, a nawet już po rozpoczęciu spotkania.

Na razie pod stadionem oglądamy więc przede wszystkim potężną operację logistyczną. Kibice dopiero zaczynają napływać w większej liczbie, ale już wcześniej okolice wejść wypełniły gigantyczne tłumy obsługi meczowej. Finał jeszcze się nie rozpoczął, a pierwszy poważny test przechodzą nie piłkarze Hiszpanii i Argentyny, lecz organizatorzy odpowiedzialni za sprawne wpuszczenie na stadion dziesiątek tysięcy ludzi.

Agenci Secret Service przed stadionem. Są ich tysiące INTERIA.PL

Właśnie w takiej kolejce przyszło nam stać INTERIA.PL





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