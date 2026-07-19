Twierdza przed finałem MŚ. "Ucierpiał" nawet Juergen Klopp, wyczekiwanie na Trumpa

Przemysław Langier

Przemysław Langier

Na kilka godzin przed finałem mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną pod stadionem w East Rutherford nie dominowała jeszcze typowo kibicowska atmosfera. Najbardziej rzucają się w oczy gigantyczne tłumy ludzi pracujących przy spotkaniu: wolontariuszy, przedstawicieli mediów, pracowników technicznych, ochrony i obsługi poszczególnych stref. W niektórych miejscach trudno zobaczyć koniec kolejki.

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Gigantyczne tłumy przed wejściem na stadionINTERIA.PL

Korespondencja z New Jersey

FIFA od kilku dni apelowała, żeby w dniu finału pojawić się pod stadionem możliwie jak najwcześniej. Organizatorzy ostrzegali, że ze względu na szczegółowe kontrole bezpieczeństwa samo dotarcie do właściwej bramy, sprawdzenie biletu i wejście na obiekt może zająć znacznie więcej czasu niż podczas wcześniejszych spotkań turnieju.

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Przemysław Langier

Akcja specjalna ze względu na Donalda Trumpa

Wiele osób potraktowało ten apel dosłownie. Pojawił się jednak organizacyjny paradoks: ludzie przyjechali bardzo wcześnie, ale nie mogli wejść, ponieważ bramy nie były jeszcze otwarte. Pozostawało więc czekanie przed stadionem i stopniowe powiększanie się kolejek. Oficjalnie wejścia dla kibiców zostały otwarte dopiero o godz. 11 czasu miejscowego, czyli cztery godziny przed rozpoczęciem finału. Dla ludzi pracujących przy meczu - godzinę wcześniej (choć FIFA wcześniej informowała, że centrum medialne działać będzie od 9). Ceremonia zamknięcia ma rozpocząć się o 13.30 (19:30 czasu polskiego), natomiast pierwszy gwizdek zaplanowano na 15.00 (21 czasu polskiego).

Problemy z przepustowością pojawiły się jeszcze przed nadejściem głównej fali kibiców. Pracownicy obsługi i przedstawiciele mediów ustawiali się w kolejce już około godz. 8 rano. Tysiące osób miały zostać skierowane do jednego wejścia, gdzie najpierw sprawdzano akredytacje, a następnie przechodzono przez skanery przypominające te stosowane na lotniskach oraz dodatkową kontrolę osobistą. Niektóre media informowały, że w kolejce utknąć miał nawet Juergen Klopp, pracujący przy finale jako ekspert niemieckiej telewizji.

Nadzwyczajne procedury są związane między innymi z obecnością prezydenta USA Donalda Trumpa. Finał otrzymał status National Special Security Event, czyli wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Operację zabezpiecza Secret Service wspólnie z policją stanową, lokalnymi służbami i innymi agencjami federalnymi. Trump ma pojawić się na stadionie krótko przed rozpoczęciem spotkania, a następnie uczestniczyć w ceremonii wręczenia Pucharu Świata.

Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEOALFRED DAVIES / AFPTV / AFPAFP

Każdy z ponad 80 tysięcy widzów ma zostać poddany kontroli osobistej oraz sprawdzeniu bagażu. Wokół stadionu ustawiono dodatkowe bariery, już w sobotę widoczna była zwiększona obecność policji, a od rana nad okolicą krążą śmigłowce. Amerykańskie media ostrzegają, że przy tak szczegółowych procedurach późniejsze przybycie może oznaczać ryzyko wejścia na trybuny dopiero tuż przed pierwszym gwizdkiem, a nawet już po rozpoczęciu spotkania.

Na razie pod stadionem oglądamy więc przede wszystkim potężną operację logistyczną. Kibice dopiero zaczynają napływać w większej liczbie, ale już wcześniej okolice wejść wypełniły gigantyczne tłumy obsługi meczowej. Finał jeszcze się nie rozpoczął, a pierwszy poważny test przechodzą nie piłkarze Hiszpanii i Argentyny, lecz organizatorzy odpowiedzialni za sprawne wpuszczenie na stadion dziesiątek tysięcy ludzi.

Grupa uzbrojonych policjantów w czarnych mundurach idących asfaltem w kierunku dużego stadionu sportowego w słoneczny dzień.
Agenci Secret Service przed stadionem. Są ich tysiąceINTERIA.PL
Tłum ludzi ustawionych w długiej kolejce na otwartym terenie, w tle nowoczesny stadion o charakterystycznej architekturze.
Właśnie w takiej kolejce przyszło nam staćINTERIA.PL


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