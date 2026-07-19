Tuchel przyłapany z Mbappe. Trener Anglików miał pretensję do Francuza

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Podczas transmisji meczu o trzecie miejsce mistrzostw świata z udziałem Francuzów i Anglików telewizyjne kamery zarejestrowały ciekawą scenę - rozmowę Thomasa Tuchela z Kylianem Mbappe. Podczas pomeczowego wywiadu lider "Les Bleus" wyjawił, o czym dyskutował z selekcjonerem rywali. Niemiecki szkoleniowiec miał do niego pretensję o jedno.

Kylian Mbappe opowiedział o rozmowie z Thomasem Tuchelem
Kylian Mbappe opowiedział o rozmowie z Thomasem TuchelemX/UTD_Seth001, Jose Hernandez / Anadolu AFP

W z nocy z 18 na 19 lipca czasu polskiego poznaliśmy brązowego medalistę tegorocznych mistrzostw świata. Wielu powiedziałoby, że był to mecz godny meczu o mistrzostwo - obie drużyny bowiem dzielnie walczyły o triumf do ostatniej minuty, choć w pierwszej połowie na murawie dominowali Anglicy. Po przerwie jednak Francuzi rozpoczęli koncert bramek i choć zdobyli ich aż cztery, to nie wystarczyło, aby odebrać "Synom Albionu" krążek. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:4 dla mistrzów świata z 1966 roku.

Kylian Mbappe rozmawiał po meczu z Thomasem Tuchelem. To usłyszał od selekcjonera Anglików

Telewizyjne kamery w trakcie transmisji pokazały bardzo ciekawą scenę - Thomasa Tuchela opuszczającego murawę w towarzystwie... Kyliana Mbappe. W pomeczowym wywiadzie kapitan "Les Bleus" ujawnił szczegóły rozmowy odbytej z selekcjonerem Anglików. Niemiec, jak się okazało, miał do Francuza pretensję o jedno.

"Uśmiechał się, kiedy podszedł, i pierwszą rzeczą, jaką powiedział, było: "Dzisiaj prawie mnie zwolniliście". Oboje się zaśmialiśmy, bo wiedział, jak blisko było do zmiany wyniku w tym meczu. Powiedział mi, że Anglia płynnie prowadziła 4:0, a potem nagle strzeliłem gola, Francja znów uwierzyła i cały stadion poczuł zmianę impetu. Powiedział, że przez chwilę myślał, że mecz wymyka się Anglii spod kontroli. Powiedziałem mu, że to właśnie jest piłka nożna. Dopóki sędzia nie zagwiżdże po raz ostatni, walczysz. Nigdy się nie poddaliśmy, nawet kiedy wszyscy myśleli, że mecz jest skończony" - zdradził 27-latek.

"Gratulował mi występu i powiedział, że byłem stałym problemem dla jego obrony. Zawsze miło to usłyszeć od czołowego trenera, nawet po porażce. Oczywiście, jestem rozczarowany, bo przegraliśmy. Strzelanie goli nie znaczy wiele, kiedy twoja drużyna nie wygrywa. Ale pokazaliśmy charakter w drugiej połowie i to coś, na czym możemy budować. Tuchel powiedział też, że Anglia musiała się głęboko okopać, bo sprawiliśmy, że musieli zapracować na to zwycięstwo. Myślę, że to prawda. Zasłużyli na wygraną, ale my zadbaliśmy o to, żeby musieli walczyć do samego końca" - dodał snajper Realu Madryt.

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Na wyspach głośno o przyszłości Tuchela

Tymczasem w Wielkiej Brytanii trwa dyskusja na temat przyszłości Thomasa Tuchela. Podczas tego turnieju niemiecki szkoleniowiec popełnił kilka dużych błędów, które ostatecznie kosztowały Anglików miejsce w finale. Meczem z Francuzami selekcjoner "Trzech Lwów" niejako "odpokutował", jednak z pewnością kibice i dziennikarze jeszcze długo będą pamiętać o jego pierwszym mundialu w roli głównego trenera reprezentacji Anglii.

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Amanda Gawron
Amanda Gawron
Piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 10 biegnie po murawie w trakcie meczu, otoczony przez zawodników drużyny przeciwnej ubranych na biało.
Kylian Mbappe w meczu Francja - Anglia podczas mundialu 2026CHANDAN KHANNAAFP
Mężczyzna w granatowej koszulce z szeroko rozłożonymi rękami na tle rozmytych postaci podczas wydarzenia sportowego.
Thomas TuchelJustin SetterfieldAFP
Czterech piłkarzy w białych strojach z czerwonymi numerami stoi objętych ramionami, świętując wspólnie na murawie podczas meczu przy żywo reagującej publiczności.
Reprezentanci Anglii w trakcie mundialu 2026PATRICIA DE MELO MOREIRAAFP


Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEOCECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFPAFP

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