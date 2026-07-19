W z nocy z 18 na 19 lipca czasu polskiego poznaliśmy brązowego medalistę tegorocznych mistrzostw świata. Wielu powiedziałoby, że był to mecz godny meczu o mistrzostwo - obie drużyny bowiem dzielnie walczyły o triumf do ostatniej minuty, choć w pierwszej połowie na murawie dominowali Anglicy. Po przerwie jednak Francuzi rozpoczęli koncert bramek i choć zdobyli ich aż cztery, to nie wystarczyło, aby odebrać "Synom Albionu" krążek. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:4 dla mistrzów świata z 1966 roku.

Kylian Mbappe rozmawiał po meczu z Thomasem Tuchelem. To usłyszał od selekcjonera Anglików

Telewizyjne kamery w trakcie transmisji pokazały bardzo ciekawą scenę - Thomasa Tuchela opuszczającego murawę w towarzystwie... Kyliana Mbappe. W pomeczowym wywiadzie kapitan "Les Bleus" ujawnił szczegóły rozmowy odbytej z selekcjonerem Anglików. Niemiec, jak się okazało, miał do Francuza pretensję o jedno.

"Uśmiechał się, kiedy podszedł, i pierwszą rzeczą, jaką powiedział, było: "Dzisiaj prawie mnie zwolniliście". Oboje się zaśmialiśmy, bo wiedział, jak blisko było do zmiany wyniku w tym meczu. Powiedział mi, że Anglia płynnie prowadziła 4:0, a potem nagle strzeliłem gola, Francja znów uwierzyła i cały stadion poczuł zmianę impetu. Powiedział, że przez chwilę myślał, że mecz wymyka się Anglii spod kontroli. Powiedziałem mu, że to właśnie jest piłka nożna. Dopóki sędzia nie zagwiżdże po raz ostatni, walczysz. Nigdy się nie poddaliśmy, nawet kiedy wszyscy myśleli, że mecz jest skończony" - zdradził 27-latek.

"Gratulował mi występu i powiedział, że byłem stałym problemem dla jego obrony. Zawsze miło to usłyszeć od czołowego trenera, nawet po porażce. Oczywiście, jestem rozczarowany, bo przegraliśmy. Strzelanie goli nie znaczy wiele, kiedy twoja drużyna nie wygrywa. Ale pokazaliśmy charakter w drugiej połowie i to coś, na czym możemy budować. Tuchel powiedział też, że Anglia musiała się głęboko okopać, bo sprawiliśmy, że musieli zapracować na to zwycięstwo. Myślę, że to prawda. Zasłużyli na wygraną, ale my zadbaliśmy o to, żeby musieli walczyć do samego końca" - dodał snajper Realu Madryt.

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Mbappe już przed Messim. Przeszedł do historii MŚ, a to nie koniec

Na wyspach głośno o przyszłości Tuchela

Tymczasem w Wielkiej Brytanii trwa dyskusja na temat przyszłości Thomasa Tuchela. Podczas tego turnieju niemiecki szkoleniowiec popełnił kilka dużych błędów, które ostatecznie kosztowały Anglików miejsce w finale. Meczem z Francuzami selekcjoner "Trzech Lwów" niejako "odpokutował", jednak z pewnością kibice i dziennikarze jeszcze długo będą pamiętać o jego pierwszym mundialu w roli głównego trenera reprezentacji Anglii.

Kylian Mbappe w meczu Francja - Anglia podczas mundialu 2026 CHANDAN KHANNA AFP

Thomas Tuchel Justin Setterfield AFP

Reprezentanci Anglii w trakcie mundialu 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP