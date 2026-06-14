Trzy z pięciu najlepszych w XXI wieku. Niemcy robią furorę

12 lat temu Brazylia mogła zacierać ręce, że po raz szósty sięgnie po mistrzostw świata. UI siebie, na oczach własnych kibiców dotarła już do półfinału mundialu, w którym zmierzyła się z Niemcami. Rywal był bardzo trudny, ale skoro Brazylijczycy dotarli tak daleko, to i finał miał być w ich zasięgu.

Tymczasem doznali sromotnej porażki, porównywalnej do słynnego "Maracanazo", czyli porażki w finale mistrzostw świata z Urugwajem (1:2) na słynnym stadionie w Rio de Janeiro w 1950 roku. Tym razem w Belo Horizonte w 2014 roku Niemcy upokorzyli "Canarinhos". Wygrali aż 7:1, a bramki strzelali Toni Kroos i Andre Schurrle po dwie, Thomas Mueller, urodzony w Opolu Miroslav Klose i Sami Khedira po jednej. "Poniżenie w domu" - pisały brazylijskie gazety.

Niemcy wyspecjalizowali się w XXI wieku w wysokich zwycięstwach na mundialu. To właśnie oni wygrali najwyżej w tym stuleciu. W 2002 roku podczas mistrzostw świata w Japonii i Korei Południowej rozbili w meczu grupowym Arabię Saudyjska aż 8:0. Gole: Klose 3, Michael Ballack, Carsten Jancker, Thomas Linke, Oliver Bierhoff i Bernd Schneider.

Kolejne dwa najwyższe zwycięstwa w XXI wieku to dzieło reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. W 2010 roku Portugalia pokonała na mundialu w Republice Południowej Afryki Koreę Północną 7:0. Gole strzelali Tiago Mendes (dwie), Raul Meireles, Simao, Hugo Almeida, Liedson i Cristiano Ronaldo. Dwanaście lat później w takich samych rozmiarach Hiszpania pokonała Kostarykę. Do siatki trafili: Ferran Torres (dwie), Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler i Alvaro Morata.

I w niedzielę trzecia najwyższa wygrana w tym wieku - Niemcy zwyciężyli debiutanta na mundialu Curacao 7:1. Już w szóstej minucie objęli prowadzenie po bramce Feliksa Nmechy, ale ku zaskoczeniu wszystkich kwadrans później wyrównał Livano Comenencia. Dopiero w końcówce pierwszej połowy zespół Juliana Nagelsmanna odzyskał prowadzenie - trafili Nico Schlotterbeck i Kai Havertz. Po przerwie Niemcy strzelili jeszcze cztery bramki i wyrównali wynik z półfinału 2014 roku z Brazylią. Trafili Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav i ponownie Havertz.

Dwóch na jednego. W opałach pomocnik reprezentacji Curacao, Juninho Bacuna (nr 7) RONALDO SCHEMIDT AFP

Szalona radość piłkarzy Curacao po zdobyciu historycznej bramki w finałach MŚ PAUL ELLIS AFP

Niemcy - Ghana Photo by FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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