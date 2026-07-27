Powiedzieć, że reprezentacja Włoch jest w kryzysie, to jakby nie powiedzieć niczego. "Squadra Azzurra" była już o krok od awansu na mistrzostwa świata w USA, Mekskyku i Kanadzie, jednak w barażach sensacyjnie uległa Bośnii i Hercegowinie. Jasne stało się, że potrzebna jest kolejna rewolucja kadrowa i pojawiły się plotki mówiące o tym, że kadrę Italii może przejąć Pep Guadriola, jednak ten ostatecznie odrzucił taką możliwość.

Wtedy do gry wszedł legendarny i zasłużony dla włoskiego futbolu Andrea Pirlo. W ostatnich dniach sprawa wydawała się już przesądzona, a jego zaprezentowanie miało być kwestią czasu. Nastąpił jednak problem, bo Włosi przypomnieli sobie o tym, że Włoch współpracuje z jednym z rosyjskich bukmacherów i ze względu na to, często pojawia się w kraju Putina. I to wywołało burzę na Półwyspie Apenieńskim.

Sam zainteresowany w pierwszej chwili wybrał milczenie, jednak to zmieniło się w ostatnich godzinach.

- W ciągu ostatnich kilku dni z wielkim goryczą obserwowałem debatę wokół mojego nazwiska i możliwości objęcia przeze mnie stanowiska trenera reprezentacji Włoch. Z szacunku dla instytucji, Federacji i wszystkich zaangażowanych, do tej pory postanowiłem zachować milczenie. Uważam jednak, że konieczne jest wyjaśnienie pewnych kwestii - rozpoczął swój wpis Pirlo.

Współpraca zawodowa, będąca przyczyną niedawnego sporu, narodziła się podczas mojej pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma charakter ściśle komercyjno-sportowy. Przypisywanie tej współpracy znaczenia politycznego oznacza, że mam poglądy, których nigdy nie wyrażałem i których nie podzielam

W dalszej części swojego wpisu, Andrea Pirlo podziękował przede wszystki Paolo Maldiniemu, który pełni funkcję dyrektora technicznego w reprezentacji Włoch i który to najmocniej naciska na zatrudnienie Pirlo na stanowisku selekcjonera.

- Ubolewam, że decyzja podyktowana względami sportowymi została szybko wciągnięta w debatę publiczną, w wyniku której przypisano mi intencje i znaczenia niezgodne z tym, kim jestem. Moja miłość do Włoch nie jest uzależniona od pełnienia konkretnej funkcji. Stanowi ona część mojej historii i tożsamości - i pozostanie ze mną na zawsze - zakończył oświadczenie były piłkarz.

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Sytuacja, w jakiej znalazł się legendarny włoski piłkarz może przekreślić szanse na zatrudnienie go jako selekcjonera. Współpraca z Rosją w momencie, kiedy kraj Putina wywołał wojnę w Ukrainie sprawiła, że już wielokrotnie podróże Pirlo do Moskwy odbijały się szerokim echem w środowisku.

Reprezentacja Włoch ELVIS BARUKCIC / AFP AFP

Gennaro Gattuso AFP

Gianluigi Donnarumma STEFANO RELLANDINI AFP





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