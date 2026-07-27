Trzęsienie ziemi we Włoszech. Legenda bierze pieniądze od Rosji, rodacy są wściekli

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Kiedy gruchnęły wieści, że Pep Guardiola odrzucił możliwość prowadzenia reprezentacji Włoch, na prowadzenie w wyścigu o fotel selekcjonera wysunął się Andrea Pirlo i już wydawało się, że sprawa jest przesądzona. Teraz jednak pojawiły się kłopoty. We Włoszech przypomniano sobie, że legendarny piłkarz współpracuje z rosyjskim bukmacherem i rozpętała się burza. Sam zainteresowany wydał już oświadczenie w którym odpiera zarzuty.

article cover
Andrea PirloCIRO DE LUCAAFP

Powiedzieć, że reprezentacja Włoch jest w kryzysie, to jakby nie powiedzieć niczego. "Squadra Azzurra" była już o krok od awansu na mistrzostwa świata w USA, Mekskyku i Kanadzie, jednak w barażach sensacyjnie uległa Bośnii i Hercegowinie. Jasne stało się, że potrzebna jest kolejna rewolucja kadrowa i pojawiły się plotki mówiące o tym, że kadrę Italii może przejąć Pep Guadriola, jednak ten ostatecznie odrzucił taką możliwość.

Wtedy do gry wszedł legendarny i zasłużony dla włoskiego futbolu Andrea Pirlo. W ostatnich dniach sprawa wydawała się już przesądzona, a jego zaprezentowanie miało być kwestią czasu. Nastąpił jednak problem, bo Włosi przypomnieli sobie o tym, że Włoch współpracuje z jednym z rosyjskich bukmacherów i ze względu na to, często pojawia się w kraju Putina. I to wywołało burzę na Półwyspie Apenieńskim.

Sam zainteresowany w pierwszej chwili wybrał milczenie, jednak to zmieniło się w ostatnich godzinach.

- W ciągu ostatnich kilku dni z wielkim goryczą obserwowałem debatę wokół mojego nazwiska i możliwości objęcia przeze mnie stanowiska trenera reprezentacji Włoch. Z szacunku dla instytucji, Federacji i wszystkich zaangażowanych, do tej pory postanowiłem zachować milczenie. Uważam jednak, że konieczne jest wyjaśnienie pewnych kwestii - rozpoczął swój wpis Pirlo.

Współpraca zawodowa, będąca przyczyną niedawnego sporu, narodziła się podczas mojej pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma charakter ściśle komercyjno-sportowy. Przypisywanie tej współpracy znaczenia politycznego oznacza, że mam poglądy, których nigdy nie wyrażałem i których nie podzielam
Andrea Pirlo o swojej współpracy z Rosjanami.

W dalszej części swojego wpisu, Andrea Pirlo podziękował przede wszystki Paolo Maldiniemu, który pełni funkcję dyrektora technicznego w reprezentacji Włoch i który to najmocniej naciska na zatrudnienie Pirlo na stanowisku selekcjonera.

- Ubolewam, że decyzja podyktowana względami sportowymi została szybko wciągnięta w debatę publiczną, w wyniku której przypisano mi intencje i znaczenia niezgodne z tym, kim jestem. Moja miłość do Włoch nie jest uzależniona od pełnienia konkretnej funkcji. Stanowi ona część mojej historii i tożsamości - i pozostanie ze mną na zawsze - zakończył oświadczenie były piłkarz.

Sytuacja, w jakiej znalazł się legendarny włoski piłkarz może przekreślić szanse na zatrudnienie go jako selekcjonera. Współpraca z Rosją w momencie, kiedy kraj Putina wywołał wojnę w Ukrainie sprawiła, że już wielokrotnie podróże Pirlo do Moskwy odbijały się szerokim echem w środowisku.

Zobacz również:

Na zdjęciu prezydent FIFA Gianni Infantino, Leo Messi i mundialowe trofeum w rękach Hiszpanów
Mundial

Zaskakujący komunikat po MŚ. Infantino przeprasza. Apel o zmianę

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Bramkarz w zielonym stroju gestykuluje w kierunku sędziego, otoczony przez kilku piłkarzy w jasnych koszulkach, wśród których widoczni są Barella i Tonali.
Reprezentacja WłochELVIS BARUKCIC / AFPAFP
Gennaro Gattuso
Gennaro GattusoAFP
bramkarz w żółtym stroju z opaską kapitana na ramieniu wykrzykuje coś z wyraźną ekspresją, w tle rozmazany tłum kibiców na stadionie
Gianluigi DonnarummaSTEFANO RELLANDINI AFP


Ceremonia medalowa po finale Ligi Narodów kobiet 2026Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja