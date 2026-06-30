Trzęsienie ziemi u Niemców, bunt kolegi Lewandowskiego. Wszystko się nagrało

Na papierze Niemcy nie mieli prawa przegrać z Paragwajem. Tak widzieli to bukmacherzy, większości ekspertów, a także kibiców, nawet tych postronnych. Rzeczywistość dla naszych zachodnich sąsiadów okazała się jednak brutalna. To Paragwaj jako pierwszy wyszedł na prowadzenie.

Podopiecznym Juliana Nagelsmanna udało się w 54. minucie wyrównać, ale nie poszli za ciosem. W ich grze wyraźnie brakowało pomysłu na sforsowanie defensywy rywala, a taktyczne roszady selekcjonera nie przynisoły rezultatu.

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Do rozstrzygnięcia 1/16 finału mundialu potrzebna była dogrywka. Ona również nie wyłoniła triumfatora, więc obie nacje przystąpiły do konkursu rzutów karnych. Jeszcze przed jego startem doszło do kontrowersyjnej sceny, która oburzyła opinię publiczną.

Można powiedzieć, że w kadrze Niemców doszło do buntu. Kiedy Joshua Kimmich, jak przystało na kapitana zaczął ustalać kolejność wykonawców, w pewnym momencie zwrócił się do byłego kolegi Roberta Lewandowskiego z Bayeru Monachium - Leona Goretzki. Reakcja pomocnika była prawdziwie zaskakująca.

Spytany o to, czy podejdzie do jedenastki 31-latek nadął policzki i lekceważąco pokręcił głową. Zinterpretowano to jako niechęć do wzięcia na siebie odpowiedzialności.

Zaskoczony odpowiedzią kolegi Kimmich mimo to szybko ustalił, że Goretzka będzie strzelał jako dziewiąty, po Nathanielu Brownie. Postawa doświadczonego zawodnika z pewnością go jednak rozczarowała.

Tuż przed 6. serią Kimmich miał dwukrotnie poprosić Goretzkę o oddanie strzału, jednak ten odmówił. Ostatecznie kapitan zwrócił się do Jonathana Taha, który fatalnie przestrzelił. Po nim do jedenastki podszedł Jose Canale i dał Paragwajowi awans.

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Ostatecznie to Paragwaj okazał się górą i to on, a nie Niemcy powalczy w 1/8 finału mistrzostw świata. U Niemców po porażce doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Domagano się dymisji Juliana Nagelsmanna, a na reprezentantów spadła potężna fala krytyki.

Po tym, jak do mediów wyciekło nagranie z krótką wymianą pomiędzy Kimmichem a Goretzką, śmiało można zakładać, że krytyka i uwaga zogniskuje się właśnie na pomocniku Bayernu.

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