Dla kibiców reprezentacji Polski marcowa przerwa na spotkania kadry narodowych była kluczowym, lecz nader bolesnym doświadczeniem. Kadra prowadzona przez Jana Urbana stoczyła ostateczny bój o wyjazd na Mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w USA, Meksyku oraz Kanadzie.

"Biało-czerwoni" w półfinale baraży zmierzyli się w Warszawie z reprezentacją Albanii. Nie było łatwo, lecz drużyna Urbana ostatecznie odrobiła straty z pierwszej połowy i dzięki wygranej 2:1 udało się awansować do finału. Tam Polacy musieli przełknąć gorzką pigułkę. Po bardzo wyrównanym meczu Szwedzi w końcówce przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Awans na Mundial 2026 dał im triumf 3:2 nad Polakami.

W tym samym czasie drużyny, które już wcześniej zapewniły sobie awans na mistrzostwa, rozegrały serię spotkań towarzyskich. U jednego z uczestników sparingi zakończyły się trzęsieniem ziemi.

Po meczu z Niemcami zwolnili selekcjonera. Mógł go zastąpić były trener reprezentacji Polski

Reprezentacja Ghany na mundial awansowała 12 października ubiegłego roku, pokonując w meczu ostatniej kolejki afrykańskich eliminacji 1:0 Komory. Od tego momentu drużyna prowadzona przez Otto Addo rozegrała cztery spotkania towarzyskie. Nie udało im się wygrać choćby jednego. Podczas listopadowej przerwy Ghana wyjechała do Azji, gdzie przegrała 0:2 z Japonią oraz 0:1 z Koreą Południową.

W marcu przedstawiciele afrykańskiej federacji obrali trop na Europę. Pierwszym z przeciwników Ghany była Austria. Rywal polskiej kadry na ostatnich mistrzostwach Europy dał przybyszom z południowej półkuli bolesną lekcję. Austriacy w Wiedniu rozbili Ghanę 1:5, dla której honorowego gola strzelił Jordan Ayew.

Był to fatalny prognostyk przed kolejnym sparingiem z reprezentacją Niemiec. Kadra czterokrotnych mistrzów świata dominowała nad swoim przeciwnikiem, lecz miała spore problemy ze skutecznością. Ostatecznie nasi zachodni sąsiedzi wygrali 2:1 po golu w końcówce Deniza Undava. Niedługo po tym spotkaniu działacze z Ghany podjęli radykalną decyzję - Otto Addo na trzy miesiące przed mundialem został zwolniony z posady selekcjonera.

Momentalnie ruszyła giełda nazwisk. Początkowo faworytem mediów był Joachim Loew, wieloletni selekcjoner reprezentacji Niemiec. Z czasem jednak ta opcja stała się mniej realna, a predykcję wyraźnie pokierowano w kierunek portugalski. Wśród kandydatów znajdował się były trener polskiej kadry Fernando Santos, a także jego rodak Paulo Bento. Ostatecznie wybór padł na Carlosa Queiroza.

Rozwiń

73-latek weźmie udział w swoim piątym kolejnym mundialu. W 2010 roku z kadrą Portugalii dotarł do 1/8 finału. Na trzech kolejnych mistrzostwach Queiroz był selekcjonerem reprezentacji Iranu. Kadra ta jednak za każdym razem kończyła swój udział w mundialu na fazie grupowej. Portugalczyk ostatnio pracował z kadrą Omanu, a w swojej bogatej karierze prowadził również reprezentację RPA, Kolumbii, Egiptu czy Kataru.

Ghana na MŚ 2026 zagra w grupie L z Anglią, Chorwacją oraz Panamą. Będzie to dla nich piąty mundial w historii. Najdalej dotarli w 2010 roku w RPA, gdy w ćwierćfinale przegrali po serii rzutów karnych z Urugwajem.

Carlos Queiroz AFP

Fernando Santos AFP

Wyniki losowania fazy grupowej mistrzostw świata 2026 Photo by MANDEL NGAN / POOL / AFP AFP

DJB: Sieciówka 13.04.26 [WIDEO] Polsat Sport