Trwa mundial, a tu żona Messiego z radością ogłasza. Płyną gratulacje

Za Argentyną dwa zwycięskie mecze na tegorocznym mundialu, i to na dodatek bez straconej bramki. Najpierw, w spotkaniu z Algierią, wygrali 3:0, a potem - z Austrią - opuszczali boisko z wynikiem 2:0.

W obu pojedynkach kluczową rolę odegrał Lionel Messi, który strzelił każdego z pięciu goli. Dzięki temu przoduje w klasyfikacji strzelców MŚ 2026. Drudzy są ex aequo Erling Haaland oraz Kylian Mbappe (4 gole).

Niesamowitą formę kapitana reprezentacji Argentyny celebruje jego żona. Antonela Roccuzzo zamieściła w mediach społecznościowych wpis, który do tej pory zebrał 5,6 mln reakcji.

Najnowszy wpis żony Messiego. Już ponad 5 mln reakcji

"To przywilej móc widzieć, jak kolejny raz tworzysz historię. Kocham cię, Leo" - z radością obwieszcza żona Messiego, udostępniając pakiet materiałów prosto ze stadionu. Zaprezentowano w nich m.in. ją samą w towarzystwie trzech synów oraz piłkarza Argentyny na boisku.

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Lionel Messi nie mógł przejść obojętnie obok takiego wyznania miłości. Szybko zrewanżował się żonie. "Kocham cię" - odpowiedział krótko.

Wpis zbiera liczne komentarze od kibiców z całego świata. Płyną gratulacje oraz wyrazy zachwytu nad małżeństwem Messich. "Najpiękniejsza rodzina" - pisze żona Sergiego Roberto, Coral Simanovich Roberto. "To przywilej dla nas wszystkich, by być świadkami historii, raz za razem. Bóg naprawdę go błogosławił. Kocham was" - dodaje Daniella Semaan Fabregas, żona Cesca Fabregasa.

"Jesteście niesamowici", "Messi zasłużył na to wszystko dzięki ciężkiej pracy", "Cały świat kocha Messiego", "Niezrównani Leo, Antonela i cała rodzina", "Świat widzi legendę, lecz to rodzina pomaga ją tworzyć" - wtórują internauci.

Tak poznali się Leo Messi i Antonela Roccuzzo. Zaczęło się w Rosario

Antonela Roccuzzo i Lionel Messi znają się od dzieciństwa. Oboje dorastali w Rosario w Argentynie. Poznali się dzięki Lucasowi Scagli, przyjacielowi piłkarza, a zarazem kuzynowi Antoneli. Ich relacja została jednak przerwana po tym, jak Leo wyjechał, by grać w Barcelonie.

W 2008 roku zdecydowali o odnowieniu ścisłego kontaktu. Spotykali się jednak w tajemnicy przed mediami. W końcu, po dwóch latach, Messi publicznie ogłosił, że on i Roccuzzo zaręczyli się. Pobrali się w 2015 roku w rodzinnym mieście.

Na weselu bawili się znani piłkarze, w tym m.in. Neymar, Luis Suarez, Carles Puyol, Xavi Hernandez, Sergio Aguero, Javier Mascherano, Gonzalo Higuain i Gerard Pique.

Antonela i Leo mają trzech synów. Najstarszy jest Thiago (2012), potem Mateo (2015) i Ciro (2018). Wszyscy urodzili się w Barcelonie i grają w piłkę. Obecnie rodzina mieszka w Miami, gdzie od 2023 roku Messi występuje w tamtejszym Interze w MLS.





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