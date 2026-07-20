Ferran Torres został bohaterem całej Hiszpanii. To jego bramka zdobyta w 106. minucie, tuż po rozpoczęciu drugiej połowy dogrywki, zapewniła "La Roja" drugi w dziejach tytuł mistrza świata.

Najcenniejsze trofeum w reprezentacyjnym futbolu wręczył Rodriemu - kapitanowi drużyny Luisa de la Fuente szef FIFA Gianni Infantino do spółki z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Głowa Stanów Zjednoczonych podczas wejścia na murawę została powitana gwizdami i buczeniem. To jednak nie przeszkodziło mu w tym, by spróbować znaleźć się w centrum uwagi także w kulminacyjnym momencie, gdy Hiszpanie wznosili do góry puchar świata. A próby odciągnięcia go na bok ze strony Gianniego Infantino wyglądały doprawdy groteskowo.

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Po zakończeniu spotkania Donald Trump porozmawiał z przedstawicielami mediów, ujawniając, że "rozmawiał z Hiszpanią". Choć nie do końca wiadomo, kogo konkretnie miał na myśli, bo na meczu obecni byli zarówno król Hiszpanii Filip VI, jak i premier Pedro Sanchez. A przy tym postawił weto wobec tez mówiących o jakichkolwiek niesnaskach na linii Hiszpania - Stany Zjednoczone.

Z nikim nie mam napięć

Prezydent USA jest dumny z tego, jak przebiegały mistrzostwa świata, które jego kraj współorganizował wraz z Kanadą oraz Meksykiem. - To jedno z najwspanialszych wydarzeń jakiegokolwiek rodzaju w historii - stwierdził.

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Odniósł się również do końcowego wyniku, który nie poszedł w zgodzie z jego przedmeczowymi predykcjami.

- Nie, nie byłem smutny. Powiedziałbym, że Hiszpania grała lepiej, naprawdę dominowała, ale obie drużyny grały dobrze. To było bardzo ekscytujące - powiedziała głowa amerykańskiego państwa.

Z ust Donalda Trumpa padło także potwierdzenie dotyczące rozmów z premierem Kanady Markiem Carneyem, któremu wcześniej groził podniesieniem ceł w związku z pożarami lasów w jego państwie, co negatywnie odbiło się na stanie jakości powietrza w części miast w Stanach Zjednczonych. Tym problemem dotknięte zostało choćby Chicago, przez co odwołany został mecz Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, co opóźniło debiut Roberta Lewandowskiego w nowych barwach.

- Nasze powietrze zostało zatrute. Mam dobre stosunki z Markiem Carneyem, ale wiesz, że musimy powstrzymać pożary tam na górze. Jeśli możemy im pomóc, to pomożemy. Ale może powinni nam wypłacić jakieś odszkodowania albo coś, albo powinniśmy wprowadzić jakieś cła - powiedział Donald Trump.

Donald Trump MANDEL NGAN AFP





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