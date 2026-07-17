Trump wywołał burzę, teraz taki komunikat. Potwierdziło się przed finałem mundialu

O Donaldzie Trumpie można powiedzieć wiele, ale jedno w jego sprawie jest jasne - obecny prezydent USA z pewnością nie pozostawia nikogo obojętnym względem siebie. Także jeśli mowa o poletku... futbolowym.

Podczas trwających wciąż mistrzostw świata 2026 polityk wywołał ogromną burzę po tym, jak wprost przyznał się do tego, że zabiegał w FIFA o zawieszenie kary ciążącej na Folarinie Balogunie. Napastnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych obejrzał czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną, po czym... po interwencji Trumpa i tak zagrał w następnej potyczce, z Belgią.

Ostatecznie Balogun nie zdobył bramki przeciwko "Czerwonym Diabłom", a jego zespół uległ oponentom aż 1:4, więc sprawa trochę rozeszła się po kościach, natomiast posmak afery mimo wszystko pozostał...

Kibice czekali na tę wiadomość przed finałem. Ważny komunikat TVP

Biały Dom potwierdza, Trump pojawi się na finale mundialu. Wielkie starcie Hiszpanii i Argentyny już w tę niedzielę

Teraz Trump znów stanie w świetle mundialowych reflektorów, choć już - miejmy nadzieję - bez żadnych kontrowersji. Jak bowiem ogłosiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt 80-latek pojawi się w niedzielę na MetLife Stadium podczas finału Hiszpania - Argentyna.

Polska Agencja Prasowa, która szeroko opisała tę sprawę, wskazała, że jest to w zasadzie potwierdzenie tego, co zaznaczał już jakiś czas Gianni Infantino. Szef FIFA w czerwcu w rozmowie z Fox News podkreślił, że ma zamiar wręczyć puchar zwycięzcom MŚ właśnie wspólnie z Trumpem.

Co ciekawe Leavitt otrzymała też od dziennikarzy pytanie o to, za kogo Donald Trump będzie ściskał kciuki w konfrontacji "La Furia Roja" z "Albicelestes". Rzeczniczka stwierdziła jednak, że z tego typu zagadnieniem najlepiej byłoby się zwrócić bezpośrednio do samego prezydenta.

Finał mundialu odbędzie się w niedzielę 19 lipca o godz. 21.00 czasu polskiego. Dzień wcześniej o godz. 23.00 dojdzie z kolei do starcia o brąz między Francją i Anglią. W obu przypadkach można się spodziewać naprawdę wielkich emocji.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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