Trump wyszedł i się zaczęło. Sensacja. Tak potraktowali prezydenta USA

Hiszpania po raz drugi czy Argentyna czwarty raz w dziejach - kto zostanie mistrzem świata? W końcu poznaliśmy odpowiedź na pytanie, które frapowało fanów futbolu - i nie tylko - od 11 czerwca, gdy rozegrany został mecz otwarcia.

Ostatecznie z triumfu cieszyli się piłkarze "La Roja", którzy w niedzielę w New Jersey byli zdecydowanie lepsi od Leo Messiego i spółki, choć swoją przewagę zdołali udokumentować dopiero w dogrywce za sprawą bramki Ferrana Torresa.

Po końcowym gwizdku sędziego Slavo Vincicia przyszedł czas na koronację nowych mistrzów. A tej uczestniczył - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Głowa państwa ruszyła na murawę MetLife Stadium u boku szefa FIFA Gianniego Infantino. I nie musiał długo czekać na reakcję.

Finał MŚ 2026. Donald Trump wygwizdany po meczu Hiszpania - Argentyna

Gdy tylko Donald Trump przekroczył linię boczną i pokazały go kamery telewizyjne, z trybun finałowego obiektu rozległy się gwizdy i głośne buczenie. Dało się to słyszeć podczas transmisji, jak i w nagraniach opublikowanych błyskawicznie w sieci.

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Później Donald Trump uczestniczył także w dekoracji najpierw arbitrów finałowego spotkania, potem pokonanych Argentyńczyków, a na koniec i Hiszpanów. Ba, finalnie wręczył Rodriemu do spółki z Giannim Infantino najcenniejsze trofeum w piłce reprezentacyjnej, początkowo stojąc tuż obok wznoszących go w górę nowych mistrzów świata. Znów próbował znaleźć się w centrum uwagi, tak jak podczas niedawnego klubowego mundialu.

Donald Trump MANDEL NGAN AFP

Donald Trump EVAN VUCCI East News

Gianni Infantino ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP