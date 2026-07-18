Trump tego nie daruje. Wymyślił już surową karę. Tuż przed finałem mundialu

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Sportowy świat żyje już tylko tym, co ma się wydarzyć w niedzielę na MetLife Stadium w New Jersey. Na tym obiekcie wyłoniony zostanie piłkarski mistrz świata. Hiszpania czy Argentyna? Zanim się tego dowiemy, trzeba odpowiedzieć na inne pytanie: czy finał zostanie rozegrany zgodnie z planem? Mecz może bowiem storpedować fatalny stan powietrza spowodowany pożarami kanadyjskich lasów. Prezydent USA Donald Trump jest dobrej myśli. Zapowiedział obecność na stadionie w loży honorowej i... dotkliwe cła dla Kanady w odwecie za powstałe zamieszanie.

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Prezydent Donald Trump w towarzystwie szefa FIFA, Gianniego InfantinoANDREW HARNIK AFP

- Panie prezydencie, nie potrzebuje pan komplementów, ale te mistrzostwa świata nie byłyby tak ogromnym sukcesem bez pana - takimi słowami zwrócił się do Donalda Trumpa szef FIFA, Gianni Infantino. Okazją było przyjęci wystawiane przez futbolową centralę w Nowym Jorku - tuż przed dwoma ostatnimi meczami turnieju.

Infantino oznajmił, że oglądamy "najlepsze mistrzostwa świata w historii". Teza na pewno dyskusyjna. Tym bardziej że wciąż nie wiadomo, czy uda się rozegrać bez perturbacji wielki finał mundialu.

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Poważnym zagrożeniem pozostaje aktualne stan powietrza w nowojorskiej aglomeracji. Decyzją służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo od piątku obowiązuje czerwony alert. To efekt zadymienia spowodowanego pożarami lasów w Kanadzie.

Media spekulują, czy zaplanowany na niedzielę finał MŚ odbędzie się zgodnie z planem. Na razie nic jednak nie wskazuje, by miało być inaczej. Obecność na meczu wraz z małżonką zapowiedział właśnie prezydent USA, Donald Trump.

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- Życzę powodzenia Hiszpanii i Argentynie w niedzielę i niech wygra najlepszy - powiedział na przyjęciu FIFA przywódca Stanów Zjednoczonych. To on wręczy Puchar Świata niedzielnym triumfatorom.

Nie byłby jednak sobą, gdy przy okazji publicznego przemówienia nikogo nie postraszył. Tym razem padło na Kanadę. Trump oczekuje od sąsiadów zapłaty za zanieczyszczenie powietrza w najmniej odpowiednim momencie. Zapewnił też, że w ramach rekompensaty podwyższy dotkliwie obowiązujące cła - co stanowi jedną z jego sprawdzonych zagrywek.

Niedzielny finał Hiszpania - Argentyna zaplanowano na godz. 21:00. Dzień wcześniej w Miami o trzecie miejsce Francuzi zagrają z Anglikami (23:00). Relacje live z obu spotkań w sportowym serwisie Interii.

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Donald TrumpANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP
Dwóch mężczyzn w garniturach prowadzi rozmowę, jeden z nich wykonuje gest ręką, a w tle widoczny jest rozmyty herb lub emblemat.
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Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEOCECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFPAFP

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