Trump tego nie daruje. Wymyślił już surową karę. Tuż przed finałem mundialu

- Panie prezydencie, nie potrzebuje pan komplementów, ale te mistrzostwa świata nie byłyby tak ogromnym sukcesem bez pana - takimi słowami zwrócił się do Donalda Trumpa szef FIFA, Gianni Infantino. Okazją było przyjęci wystawiane przez futbolową centralę w Nowym Jorku - tuż przed dwoma ostatnimi meczami turnieju.

Infantino oznajmił, że oglądamy "najlepsze mistrzostwa świata w historii". Teza na pewno dyskusyjna. Tym bardziej że wciąż nie wiadomo, czy uda się rozegrać bez perturbacji wielki finał mundialu.

Trump ośmieszony podczas mundialu. Nagranie prosto z szatni. To już hit

MŚ 2026. Trump zapowiada obecność na finale. Stan powietrza w New Jersey i okolicach wciąż budzi niepokój

Poważnym zagrożeniem pozostaje aktualne stan powietrza w nowojorskiej aglomeracji. Decyzją służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo od piątku obowiązuje czerwony alert. To efekt zadymienia spowodowanego pożarami lasów w Kanadzie.

Media spekulują, czy zaplanowany na niedzielę finał MŚ odbędzie się zgodnie z planem. Na razie nic jednak nie wskazuje, by miało być inaczej. Obecność na meczu wraz z małżonką zapowiedział właśnie prezydent USA, Donald Trump.

- Życzę powodzenia Hiszpanii i Argentynie w niedzielę i niech wygra najlepszy - powiedział na przyjęciu FIFA przywódca Stanów Zjednoczonych. To on wręczy Puchar Świata niedzielnym triumfatorom.

Nie byłby jednak sobą, gdy przy okazji publicznego przemówienia nikogo nie postraszył. Tym razem padło na Kanadę. Trump oczekuje od sąsiadów zapłaty za zanieczyszczenie powietrza w najmniej odpowiednim momencie. Zapewnił też, że w ramach rekompensaty podwyższy dotkliwie obowiązujące cła - co stanowi jedną z jego sprawdzonych zagrywek.

Niedzielny finał Hiszpania - Argentyna zaplanowano na godz. 21:00. Dzień wcześniej w Miami o trzecie miejsce Francuzi zagrają z Anglikami (23:00). Relacje live z obu spotkań w sportowym serwisie Interii.

Donald Trump EVAN VUCCI East News

Donald Trump ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Donald Trump i Gianni Infantino EVAN VUCCI AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP