Trump przybył na finał MŚ. Nagle wypalił o Messim. Jasna deklaracja

Hiszpania czy Argentyna? Przed północą powinniśmy poznać nowych mistrzów świata. Relacja tekstowa na żywo w Interii Sport ruszy równo o godz. 21:00.

W międzyczasie wiele działo się przed pierwszym gwizdkiem. Na MetLife Stadium w New Jersey przybył Donald Trump. W ostatnim czasie prezydent USA - chcąc nie chcąc - musiał zainteresować się piłką nożną.

W rozmowie z FOX Sports 80-latek zabrał głos ws. Lionela Messiego. Nie chciał wytypować faworyta do zgarnięcia tytułu, ale jednocześnie stwierdził, że "trudno jest obstawiać przeciwko Messiemu".

Rozwiń

- Prezydent Argentyny jest moim dobrym przyjacielem, wykonał świetną robotę. Ale mogę powiedzieć, że trudno jest obstawiać przeciwko Lionelowi Messiemu. To wielka postać - stwierdził.

Donald Trump z pucharem piłkarskich mistrzostw świata MANDEL NGAN AFP

Donald Trump JIM WATSON AFP





Turcja - Iran. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport