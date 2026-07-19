Trump przybył na finał MŚ. Nagle wypalił o Messim. Jasna deklaracja

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Rozpoczyna się finał mistrzostw świata! Na spotkanie reprezentacji Argentyny i Hiszpanii przybył Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych - zapytany o faworytów do zwycięstwa - w pewnym momencie zabrał głos nt. Lionela Messiego.

Donald Trump przemawia przy mównicy z pieczęcią prezydenta USA, obok Gianni Infantino, w tle amerykańskie flagi.
Donald Trump, Gianni InfantinoMANDEL NGAN AFP

Hiszpania czy Argentyna? Przed północą powinniśmy poznać nowych mistrzów świata. Relacja tekstowa na żywo w Interii Sport ruszy równo o godz. 21:00.

W międzyczasie wiele działo się przed pierwszym gwizdkiem. Na MetLife Stadium w New Jersey przybył Donald Trump. W ostatnim czasie prezydent USA - chcąc nie chcąc - musiał zainteresować się piłką nożną.

W rozmowie z FOX Sports 80-latek zabrał głos ws. Lionela Messiego. Nie chciał wytypować faworyta do zgarnięcia tytułu, ale jednocześnie stwierdził, że "trudno jest obstawiać przeciwko Messiemu".

- Prezydent Argentyny jest moim dobrym przyjacielem, wykonał świetną robotę. Ale mogę powiedzieć, że trudno jest obstawiać przeciwko Lionelowi Messiemu. To wielka postać - stwierdził.

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Mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie stoi obok trofeum piłkarskiego FIFA World Cup, w tle widoczne flagi Stanów Zjednoczonych.
Donald Trump z pucharem piłkarskich mistrzostw świataMANDEL NGAN AFP
mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie przemawia do mikrofonu, siedząc przy stole z pieczęcią prezydenta Stanów Zjednoczonych, na tle niebieskiej ściany z hasłami 'NO TAX ON TIPS' oraz 'CALIFORNIA NEVADA'
Donald TrumpJIM WATSONAFP


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