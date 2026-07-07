Trump ośmieszony publicznie. Obrazki z USA błyskawicznie obiegły cały świat

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Przy okazji meczu 1/8 finału mistrzostw świata, w którym starły się reprezentacje USA i Belgii, najwięcej mówiło się nie o samym spotkaniu, a o interwencji prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie Folarina Baloguna. Belgowie nie tylko zbuntowali się po zawieszeniu kary dla piłkarza, ale na koniec meczu postanowili wymownie zakpić z Donalda Trumpa. Te obrazki błyskawicznie obiegły świat.

Donald Trump, 45. i 47. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki
Donald TrumpSAUL LOEBAFP

Kiedy Folarin Balogun otrzymywał żółtą kartkę w starciu USA z starciu z Bośnią i Hercegowiną w 1/16 finału mistrzostw świata, nikt nie mógł spodziewać się, że do akcji wkroczy Donald Trump i to o nim będzie mówiło się najwięcej.

Prezydent USA zwrócił się do FIFA z "prośbą" o przyjrzenie się sytuacji piłkarza, a federacja piłkarska postanowiła zawiesić jego karę i dopuścić do do meczu z Belgią. To oczywiście wywołało oburzenie na całym świecie, przede wszystkim w obozie "Czerwonych Diabłów". Skandal urósł do takich rozmiarów, że głos musiał wreszcie zabrać sam Gianni Infantino, co jednak nie kończy sprawy.

Mecz, który odbywał się przez to w napiętej atmosferze, skończył się ostatecznie zwycięstwem Belgii aż 4:1 i wyeliminowaniem ostatnich grających do tej pory gospodarzy mistrzostw świata. Na szczególną uwagę zasługuje zachowanie Belgów po bramce Romelu Lukaku w doliczonym czasie gry. O tym zachowaniu błyskawicznie zrobiło się głośno.

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Piłkarze "Czerwonych Diabłów" rzucili się na swojego napastnika, aby celebrować przypieczętowanie awansu do ćwierćfinału mundialu, a kamery zarejestrowały chwilę później specyficzny taniec piłkarzy, przy akompaniamencie głośnych okrzyków.

Ruchy, które wykonywali zawodnicy, bujając się od lewej do prawej i z powrotem nie były jednak przypadkowe. W ten sposób Belgowie postanowili sparodiować ikoniczny już taniec Donalda Trumpa, w ten sposób komentując jego zaangażowanie w zawieszenie kary dla Baloguna. Nagranie stało się viralem.

W kolejnej rundzie piłkarze prowadzeni przez trenera Rudiego Garcię zmierzą się z Hiszpanią, która kilka godzin wcześniej wyeliminowała Portugalię po golu w doliczonym czasie gry. Mecz zaplanowano na 10 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacje tekstowe na żywo ze wszystkich meczów mundialu prowadzone są na portalu sport.interia.pl.

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Dwóch mężczyzn w garniturach stoi w gabinecie z licznymi flagami w tle, jeden z nich trzyma trofeum Mistrzostw Świata w piłce nożnej, drugi gestykuluje podczas rozmowy.
Donald Trump i Gianni InfantinoANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP
Łysy mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy ozdobionej piłką nożną, a w okrągłej ramce widoczny polityk przy mównicy z pieczęcią prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Gianni Infantino i Donald Trump mogą się cieszyćNORBERTO DUARTE / ABC / JIM WATSONAFP


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