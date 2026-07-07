Trump ośmieszony publicznie. Obrazki z USA błyskawicznie obiegły cały świat

Kiedy Folarin Balogun otrzymywał żółtą kartkę w starciu USA z starciu z Bośnią i Hercegowiną w 1/16 finału mistrzostw świata, nikt nie mógł spodziewać się, że do akcji wkroczy Donald Trump i to o nim będzie mówiło się najwięcej.

Prezydent USA zwrócił się do FIFA z "prośbą" o przyjrzenie się sytuacji piłkarza, a federacja piłkarska postanowiła zawiesić jego karę i dopuścić do do meczu z Belgią. To oczywiście wywołało oburzenie na całym świecie, przede wszystkim w obozie "Czerwonych Diabłów". Skandal urósł do takich rozmiarów, że głos musiał wreszcie zabrać sam Gianni Infantino, co jednak nie kończy sprawy.

Mecz, który odbywał się przez to w napiętej atmosferze, skończył się ostatecznie zwycięstwem Belgii aż 4:1 i wyeliminowaniem ostatnich grających do tej pory gospodarzy mistrzostw świata. Na szczególną uwagę zasługuje zachowanie Belgów po bramce Romelu Lukaku w doliczonym czasie gry. O tym zachowaniu błyskawicznie zrobiło się głośno.

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Piłkarze "Czerwonych Diabłów" rzucili się na swojego napastnika, aby celebrować przypieczętowanie awansu do ćwierćfinału mundialu, a kamery zarejestrowały chwilę później specyficzny taniec piłkarzy, przy akompaniamencie głośnych okrzyków.

Ruchy, które wykonywali zawodnicy, bujając się od lewej do prawej i z powrotem nie były jednak przypadkowe. W ten sposób Belgowie postanowili sparodiować ikoniczny już taniec Donalda Trumpa, w ten sposób komentując jego zaangażowanie w zawieszenie kary dla Baloguna. Nagranie stało się viralem.

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W kolejnej rundzie piłkarze prowadzeni przez trenera Rudiego Garcię zmierzą się z Hiszpanią, która kilka godzin wcześniej wyeliminowała Portugalię po golu w doliczonym czasie gry. Mecz zaplanowano na 10 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacje tekstowe na żywo ze wszystkich meczów mundialu prowadzone są na portalu sport.interia.pl.

Donald Trump na Super Bowl LIX ROBERTO SCHMIDT AFP

Donald Trump i Gianni Infantino ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Gianni Infantino i Donald Trump mogą się cieszyć NORBERTO DUARTE / ABC / JIM WATSON AFP





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