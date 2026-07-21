Trump już się chwali, po mundialu komunikat. Oto co uważa o prezydencie FIFA

Za nami już największe w historii pod względem uczestników piłkarskie mistrzostwa świata. Po ponad miesiącu rywalizacji w niedzielę w wielkim finale naprzeciwko siebie stanęły reprezentacje Hiszpanii oraz Argentyny. Po stosunkowo nudnym meczu finalnie 1:0 lepsi okazali się gracze z Europy, dzięki czemu mogli świętować drugie w historii mistrzostwo świata.

W ceremonii pomeczowych udział miał Donald Trump - prezydent USA. Ten najpierw wręczał medale obydwu drużynom, a następnie wspólnie z Giannim Infantino podarował Hiszpanom puchar za wygraną. Co ciekawe, ten, zamiast dać celebrować ekipie w swoim gronie... został obok nich starając się znaleźć w centrum zamieszania. I mu się to udało.

Dzień po zakończeniu mundialu za pośrednictwem swojej platformy - Truth Social zdecydował się na obszerne podsumowanie imprezy. Jak rozpoczął, jego zdaniem mistrzostwa okazały się wielkim sukcesem. Do tego nie zabrakło wspomnień o bezpieczeństwie w Stanach Zjednoczonych.

- Mistrzostwa świata okazały się spektakularnym SUKCESEM! Chcę podziękować wszystkim zaangażowanym, a w szczególności naszym WSPANIAŁYM stróżom prawa. Szacunek, jakim darzą ich wszyscy, a także ich miłość do naszego kraju, sprawiły, że te Wspaniałe mistrzostwa były ZDECYDOWANIE NAJBEZPIECZNIEJSZYMI i NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNYMI MISTRZOSTWAMI ŚWIATA W HISTORII - czytamy.

Trump dziękuje za zaangażowanie. Potem takie słowa o szefie FIFA

Trump nie zapomniał również o podziękowaniu wszystkim zaangażowanym. Szczególnie wyróżnił jednak dwa nazwiska - Andrew Giulianiego oraz... Gianniego Infantino. Prezesa FIFA nazwał fantastycznym oraz podkreślił, że poza nim niewielu śmiałków mogłoby robić takie rzeczy, jak on.

Dziękuję również wszystkim zaangażowanym, a w szczególności młodemu i dynamicznemu Andrew Giulianiemu, pracującemu dla rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz fantastycznemu prezydentowi FIFA, Gianniemu Infantino, za dobrze wykonaną pracę!

- Niewielu ludzi będzie w stanie dokonać tego, co on, wynosząc mistrzostwa świata na poziom, który nikt nie uważał za możliwy. Gratulacje dla wszystkich! - uzupełnił.

Donald Trump i Gianni Infantino Mandel NGAN / AFP - JUAN MABROMATA / AFP AFP

Donald Trump i Gianni Infantino MANDEL NGAN / AFP AFP





Marcin Komenda: Nie pozwoliliśmy Stanom Zjednoczonym na zbyt wiele. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport