Trump już się chwali, po mundialu komunikat. Oto co uważa o prezydencie FIFA

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W niedzielę wieczorem wygraną 1:0 Hiszpanów z Argentyńczykami w wielkim finale zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Dzień po decydującym starciu po raz ostatni turniej podsumował prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. W swoim wpisie nie krył zachwytu nad turniejem, a także w stanowczy sposób zwrócił się do Gianniego Infantino, prezydenta FIFA.

Trump się chwali, po mundialu komunikat. Oto co uważa o prezydencie FIFA
Gianni Infantino i Donald TrumpMANDEL NGAN / POOL / AFPAFP

Za nami już największe w historii pod względem uczestników piłkarskie mistrzostwa świata. Po ponad miesiącu rywalizacji w niedzielę w wielkim finale naprzeciwko siebie stanęły reprezentacje Hiszpanii oraz Argentyny. Po stosunkowo nudnym meczu finalnie 1:0 lepsi okazali się gracze z Europy, dzięki czemu mogli świętować drugie w historii mistrzostwo świata.

W ceremonii pomeczowych udział miał Donald Trump - prezydent USA. Ten najpierw wręczał medale obydwu drużynom, a następnie wspólnie z Giannim Infantino podarował Hiszpanom puchar za wygraną. Co ciekawe, ten, zamiast dać celebrować ekipie w swoim gronie... został obok nich starając się znaleźć w centrum zamieszania. I mu się to udało.

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Dzień po zakończeniu mundialu za pośrednictwem swojej platformy - Truth Social zdecydował się na obszerne podsumowanie imprezy. Jak rozpoczął, jego zdaniem mistrzostwa okazały się wielkim sukcesem. Do tego nie zabrakło wspomnień o bezpieczeństwie w Stanach Zjednoczonych.

- Mistrzostwa świata okazały się spektakularnym SUKCESEM! Chcę podziękować wszystkim zaangażowanym, a w szczególności naszym WSPANIAŁYM stróżom prawa. Szacunek, jakim darzą ich wszyscy, a także ich miłość do naszego kraju, sprawiły, że te Wspaniałe mistrzostwa były ZDECYDOWANIE NAJBEZPIECZNIEJSZYMI i NAJBARDZIEJ SPEKTAKULARNYMI MISTRZOSTWAMI ŚWIATA W HISTORII - czytamy.

Trump dziękuje za zaangażowanie. Potem takie słowa o szefie FIFA

Trump nie zapomniał również o podziękowaniu wszystkim zaangażowanym. Szczególnie wyróżnił jednak dwa nazwiska - Andrew Giulianiego oraz... Gianniego Infantino. Prezesa FIFA nazwał fantastycznym oraz podkreślił, że poza nim niewielu śmiałków mogłoby robić takie rzeczy, jak on.

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Dziękuję również wszystkim zaangażowanym, a w szczególności młodemu i dynamicznemu Andrew Giulianiemu, pracującemu dla rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz fantastycznemu prezydentowi FIFA, Gianniemu Infantino, za dobrze wykonaną pracę!
napisał.

- Niewielu ludzi będzie w stanie dokonać tego, co on, wynosząc mistrzostwa świata na poziom, który nikt nie uważał za możliwy. Gratulacje dla wszystkich! - uzupełnił.

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Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden stoi przy mikrofonie na tle flag, drugi w marynarce z napisem FIFA i pod krawatem patrzy w bok.
Donald Trump i Gianni InfantinoMandel NGAN / AFP - JUAN MABROMATA / AFPAFP
Dwie osoby stoją obok trofeum Mistrzostw Świata FIFA 2026 na tle niebieskich flag.
Donald Trump i Gianni InfantinoMANDEL NGAN / AFPAFP


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