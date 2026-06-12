Trump brał w tym udział, absurd za absurdem. Te mistrzostwa będą "wyjątkowe"

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Już w czwartek meczem Meksyk - RPA rozpoczęły się długo oczekiwanie piłkarskie mistrzostwa świata. Wydawało się, że ostatni mundial w Katarze będzie swego rodzaju "wyjątkowy", lecz tegoroczna edycja może znacznie przebić swojego poprzednika. Wszystko przez horrendalne decyzje Donalda Trumpa oraz organizatorów. Do tego w grę ingerować może dość dziwny przepis.

Ruszają piłkarskie mistrzostwa świata
Ruszają piłkarskie mistrzostwa świataMANDEL NGAN AFP

Po długim oczekiwaniu finalnie ruszyły piłkarskie mistrzostwa świata. Rywalizacja w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczęła się od starcia ostatniego z wymienionych gospodarzy z Republiką Południowej Afryki. Mimo to emocje sportowe w ostatnich dniach zeszły na dalsze tło. W końcu wokół mundialu kontrowersji nie brakuje, a wszystko za sprawą m.in. Donalda Trumpa oraz organizatorów.

Zdecydowanie pierwszorzędną sprawą, która bulwersowała i dalej bulwersuje kibiców, to ceny biletów. Te są rekordowo drogie, bowiem według "New York Timesa" koszt biletu kategorii 1 na mecz fazy grupowej waha się od 450 do 990 dolarów (ok. 1600 do 3600 złotych). Kategoria trzecia, czyli ta teoretycznie najgorsza i najdalej usytuowana od murawy to koszt od 140 do 1410 dolarów.

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Paweł Nowak

Wszystko zależy od drużyn, które grają, miejsca rozgrywania meczu czy też... od godziny. Dla porównania na finał na tę chwilę należy szykować już okrągłe 10 tysięcy dolarów, a ceny wahają się do nawet 33 tysięcy. Nie bez powodu mówi się, że te mistrzostwa świata będą mundialem dla bogaczy.

Co więcej, organizatorzy zdają się nastawieni na zarobek. W mediach pojawiały się informacje, jakoby wszyscy, którzy zjawią się na obiektach nie mogli wziąć ze sobą nawet wody. A temperatury panujące w Ameryce Północnej, a szczególnie w USA i Meksyku do najniższych należeć nie będą. Ze względu na upały piłkarzy natomiast czekają przerwy na wodę w okolicach 23 minuty.

To może storpedować mistrzostwa. Aż 30 minut przerwy. I to w najlepszym przypadku

Warto pamiętać, że w ubiegłym roku w USA odbyły się klubowe mistrzostwa świata, które miały być pewnego rodzaju sprawdzianem generalnym przed mundialem. Podczas niego już obowiązywało prawo ośmiu mil. Co ono oznacza? W przypadku burzy w odległości ośmiu mil przepis nakazuje natychmiastowe przerwanie meczu i przerwę.

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Mecz można wznowić dopiero po 30 minutach od ostatniego piorunu. Dla niedzielnego kibica może brzmieć to dość absurdalnie, ale takie sytuacje faktycznie miało miejsce. W 2025 roku kilka meczów KMŚ było opóźnionych, a rywalizacja między Chelsea i Benfiką trwała z przerwami blisko pięć godzin.

Warto pamiętać również, że będzie również kilka faktycznych zmian w grze. Piłkarze w przypadku zmiany będą musieli opuścić boisko w ciągu 10 sekund, a jeśli im się to nie uda, ich drużyna przez minutę będzie grała w osłabieniu. Co ciekawe, na mistrzostwach świata będzie opcja analizy VAR drugiej żółtej kartki dla danego piłkarza, aby upewnić się, czy ten powinien opuścić boisko.

Piłkarskie mistrzostwa świata potrwają do 19 lipca.

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