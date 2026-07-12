Ostatnie spotkanie ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026 przyniosło nam rywalizację Argentyny i Szwajcarii - i trzeba przyznać, że "Albicelestes", stawiani tu w roli faworytów, mimo wszystko nie mieli najłatwiejszej przeprawy ze swymi rywalami, choć rezultat końcowy spotkania - 3:1 dla Messiego i spółki - zdaje się na pierwszy rzut oka sugerować coś innego.

Argentyńczycy swojego drugiego i trzeciego gola zdobyli jednak dopiero w dogrywce, a po pierwszych 90 minutach utrzymywał się remis 1:1. Bez dwóch zdań jednym z kluczowych momentów widowiska była przy tym 72. minuta, kiedy to drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Breel Embolo.

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Wykluczenie to nastąpiło w nie do końca typowych okolicznościach, bowiem arbiter główny spotkania, Joao Pedro Pinheiro, pokazał zawodnikowi kartonik po konsultacji z VAR dochodząc do wniosku, że Embolo... symulował bycie sfaulowanym.

Decyzja sędziego wzbudziła potem zdecydowaną krytykę z obozu Helwetów, w tym selekcjonera Murata Yakina, ale naturalnie wskazanie Pinheiro było ostateczne. Wiąże się z nim przy okazji ciekawa statystyka.

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Otóż Breel Embolo jest zaledwie czwartym w historii MŚ graczem, który otrzymał w meczu drugą żółtą kartkę właśnie za "symulkę". Wcześniej podobne sytuacje zdarzały się raz w 2002 r. i dwukrotnie w 2006 r. - wówczas to z boiska wylatywali kolejno Francesco Totti, Luis Perez i Asamoah Gyan. Szwajcar z pewnością nie chciał należeć akurat do takiej "elity".

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MŚ 2026: Argentyna zagra o finał z Anglią

Reprezentacja Argentyny po wyeliminowaniu "Nati" zmierzy się w półfinale z Anglią - do tego spotkania dojdzie 15 lipca o 21.00. Dzień wcześniej w potyczce półfinałowej swych sił spróbują zaś Francuzi oraz Hiszpanie.

Breel Embolo THOMAS COEX AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport