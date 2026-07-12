Triumf Argentyny, kontrowersje po czerwonej kartce. To się nie zdarzyło od lat
Reprezentacja Argentyny, nie bez pewnych trudności, wywalczyła sobie awans do półfinału mistrzostw świata 2026 pokonując Szwajcarię, która kończyła mecz w dziesiątkę. Wszystko to po czerwonej kartce dla Breela Embolo, przez którą piłkarz trafił do naprawdę wąskiego grona futbolistów, które ostatni raz poszerzyło się całe 20 lat temu. 29-latek mimo wszystko jednak z pewnością nie z tego chciałby zostać zapamiętany w kontekście mijającego mundialu...
Ostatnie spotkanie ćwierćfinałowe mistrzostw świata 2026 przyniosło nam rywalizację Argentyny i Szwajcarii - i trzeba przyznać, że "Albicelestes", stawiani tu w roli faworytów, mimo wszystko nie mieli najłatwiejszej przeprawy ze swymi rywalami, choć rezultat końcowy spotkania - 3:1 dla Messiego i spółki - zdaje się na pierwszy rzut oka sugerować coś innego.
Argentyńczycy swojego drugiego i trzeciego gola zdobyli jednak dopiero w dogrywce, a po pierwszych 90 minutach utrzymywał się remis 1:1. Bez dwóch zdań jednym z kluczowych momentów widowiska była przy tym 72. minuta, kiedy to drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Breel Embolo.
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Wykluczenie to nastąpiło w nie do końca typowych okolicznościach, bowiem arbiter główny spotkania, Joao Pedro Pinheiro, pokazał zawodnikowi kartonik po konsultacji z VAR dochodząc do wniosku, że Embolo... symulował bycie sfaulowanym.
Decyzja sędziego wzbudziła potem zdecydowaną krytykę z obozu Helwetów, w tym selekcjonera Murata Yakina, ale naturalnie wskazanie Pinheiro było ostateczne. Wiąże się z nim przy okazji ciekawa statystyka.
Otóż Breel Embolo jest zaledwie czwartym w historii MŚ graczem, który otrzymał w meczu drugą żółtą kartkę właśnie za "symulkę". Wcześniej podobne sytuacje zdarzały się raz w 2002 r. i dwukrotnie w 2006 r. - wówczas to z boiska wylatywali kolejno Francesco Totti, Luis Perez i Asamoah Gyan. Szwajcar z pewnością nie chciał należeć akurat do takiej "elity".
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MŚ 2026: Argentyna zagra o finał z Anglią
Reprezentacja Argentyny po wyeliminowaniu "Nati" zmierzy się w półfinale z Anglią - do tego spotkania dojdzie 15 lipca o 21.00. Dzień wcześniej w potyczce półfinałowej swych sił spróbują zaś Francuzi oraz Hiszpanie.