Trener Portugalii pod ostrzałem po tej decyzji ws. Ronaldo. Tak się tłumaczy

Portugalia rozpoczęła przygodę z tegorocznym mundialem od sensacyjnego remisu (1:1) z Demokratyczną Republiką Konga. Bezbarwny występ zaliczył lider drużyny, Cristiano Ronaldo. Nie oddał żadnego strzału na bramkę, notując zaledwie 25 kontaktów z piłką, a mimo to spędził na boisku pełne 90 minut. Po wszystkim zabrał głos i zamieścił w sieci krótki komentarz.

"To nie był początek [turnieju], jakiego chcieliśmy, ale to także jeszcze nie koniec. Głowa do góry i skupienie na następnym meczu" - oświadczył.

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Eksperci i kibice zastanawiają się, dlaczego trener Roberto Martinez nie posadził będącego w nieoptymalnej dyspozycji zawodnika na ławce rezerwowych. Na konferencji prasowej selekcjonera padły pytania o formę piłkarza. Martinez odpowiedział jasno.

Roberto Martinez musiał się tłumaczyć. Poszło o Cristiano Ronaldo

Selekcjoner pewnie obwieścił, że "nie było sensu zdejmować najlepszego strzelca na świecie w meczu, w którym zespół musiał strzelić gola". "Kiedy myślimy o strzelaniu goli, Cristiano musi być na boisku. Jego doświadczenie w grze w polu karnym jest bardzo ważne, a jego umiejętność przyciągania obrońców stwarza przestrzeń i okazje dla kolegów z drużyny" - przekazał.

Zapewnił, że i Ronaldo i cały zespół mają odpowiednio dużo czasu na regenerację, bo następny mecz (z Uzbekistanem) grają dopiero za sześć dni.

Dlatego nasze ogólne podejście taktyczne i plany są niezmienne. Na tym etapie naszym głównym celem jest utrzymanie kondycji fizycznej wszystkich zawodników na najwyższym poziomie

Zaznaczył, co jest dla niego najważniejsze, jeśli chodzi o 41-letniego napastnika. "Nie oceniamy Ronaldo po wieku w paszporcie. Dla nas głównym kryterium jest jego ogólny wpływ na boisko i w szatni oraz umiejętność inspirowania zespołu" - stwierdził.

Tym samym wysłał w świat klarowny sygnał - Cristiano Ronaldo najpewniej znajdzie się w składzie reprezentacji Portugalii na drugi mecz grupowy. Pojedynek z Uzbekistanem zaplanowany jest na wtorek 23 czerwca na godzinę 19.00 czasu polskiego.

Na ten moment w mundialowej tabeli grupy K lideruje Kolumbia, która po zwycięstwie nad Uzbekistanem (3:1) dopisała do dorobku trzy punkty. Dalej są Demokratyczna Republika Konga oraz Portugalia (po jednym punkcie), a stawkę zamyka wspomniany Uzbekistan.





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