Trener Norwegów: to boli, ale o jednej rzeczy nie zamierzam rozmawiać

Przemysław Langier

Przemysław Langier

Reprezentacja Norwegii rozegrała swój ostatni mecz na mundialu w 2026 roku. Wikingowie przegrali z Anglią 1:2, ale bardzo dużo mówi się o sytuacji, w której stracili bramkę na 1:1. Wydaje się, że piłka mogła dotknąć liny, na której zawieszona była kamera nad boiskiem. Sędziowie się tego nie dopatrzyli, a kilku Norwegów wyraźnie protestowało. W tym Stale Solbakken, selekcjoner tej reprezentacji. Po meczu jednak nie chciał już do tego wracać.

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Stale Solbakken ocenił mecz Norwegia - AngliaRONALD WITTEKEPA

- Nie zamierzam rozmawiać o sędziowaniu. Takie są decyzje i musimy je zaakceptować. Wolę mówić o tym, jak zagrała moja drużyna - podkreślił.

Dalej mówił już tylko o spotkaniu. - To boli, ale jestem dumny. Pokazaliśmy, że możemy rywalizować z jedną z najlepszych reprezentacji świata. Niewiele zabrakło - mówił norweski szkoleniowiec.

Trener Norwegów ocenił mecz z Anglikami

Kolejnym głośnym momentem meczu była nieuznana bramka po tym, jak Erling Haaland dopuścił się faulu. Tu też Solbakken nie chciał jednak przerzucać odpowiedzialności na arbitrów. Jednocześnie trener stanął w obronie swojego najlepszego napastnika, który przez długie fragmenty spotkania był mało widoczny.

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- Taki jest Erling. Czasami przez wiele minut nie dotyka piłki, ale rywale przez cały czas muszą o nim myśleć. Jeden moment wystarczy, by odmienił mecz - zaznaczył Solbakken.

Norwegia po raz pierwszy od 28 lat wystąpiła na mistrzostwach świata i od razu dotarła do ćwierćfinału, eliminując wcześniej m.in. Brazylię. Zdaniem Solbakkena to dopiero początek. - Ten zespół udowodnił, że należy do światowej czołówki. Musimy wykorzystać doświadczenie zdobyte na tym turnieju i zrobić kolejny krok - zakończył trener.

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