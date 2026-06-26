Trener Niemców nie wytrzymał po porażce. "Przestańcie z tym nonsensem"

Niemcy rozpoczęli spotkanie idealnie. Już w drugiej minucie do bramki trafił Leroy Sané i wydawało się, że faworyci szybko ustawią sobie mecz. Ekwador odpowiedział jednak po zaledwie kilku minutach za sprawą Nilsona Angulo, a w drugiej połowie zwycięstwo zapewnił mu Gonzalo Plata.

Dla Niemców porażka nie miała konsekwencji w tabeli. Drużyna Juliana Nagelsmanna już wcześniej zapewniła sobie awans i pierwsze miejsce w grupie. Mimo to po końcowym gwizdku selekcjoner musiał odpowiadać na pytania dotyczące nie tylko wyniku, ale także postawy swoich piłkarzy.

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Nagelsmann zareagował nerwowo

- Proszę, przestańcie z tym nonsensem. Naprawdę uważacie, że chłopcy nie dali z siebie wszystkiego? - odpowiedział wyraźnie poirytowany selekcjoner na pytanie wątpiące w odpowiednią determinację Niemców.

Zdaniem niemieckiego szkoleniowca - powyżej akurat cytat z wywiadu telewizyjnego przed konferencją - rywale podejmowali więcej ryzyka, ponieważ tylko wygrana pozostawiała ich w turnieju. Ekwador nie miał nic do stracenia, natomiast Niemcy mogli pozwolić sobie na prowadzenie spotkania w nieco inny sposób. Nagelsmann przyznał jedynie, że sytuacja w tabeli wpłynęła na jego zmiany. Gdyby Niemcy bezwzględnie potrzebowali gola, decyzje personalne oraz moment wprowadzenia kolejnych zawodników mogłyby być inne. Nie zamierzał jednak zaakceptować tezy, że jego drużynie zabrakło ambicji.

- Nie mogę powiedzieć żadnemu piłkarzowi, że nie dawał z siebie wszystkiego. Takie stawianie sprawy jest dla mnie zbyt powierzchowne - zaznaczył.

Selekcjoner Niemiec zwrócił uwagę, że jego drużyna rozpoczęła spotkanie bardzo dobrze, lecz po objęciu prowadzenia nie potrafiła spokojnie kontynuować przyjętego planu.

Według Nagelsmanna zawodnicy zaczęli zbyt często zamieniać się pozycjami i stracili strukturę, która pozwoliła im szybko zdobyć pierwszą bramkę. Niemiecki trener określił późniejszą grę swojego zespołu jako zawierającą "zbyt dużo freestyle'u". Nagelsmann nie zapowiedział jednak rewolucji przed pierwszym meczem fazy pucharowej. Odrzucił między innymi pomysł przesunięcia Joshuy Kimmicha z prawej obrony do środka pomocy.

- Nie chcę rezygnować z Felixa i Pavlo. Uważam, że wykonują dobrą pracę - powiedział, odnosząc się do Felixa Nmechy i Aleksandara Pavlovicia.

Historia jest po to, by ją zmieniać

Po meczu Sebastian Beccacece mówił przede wszystkim o zachowaniu spokoju w chwili, gdy sytuacja zespołu wyglądała niemal beznadziejnie.

- Życie polega także na tym, żeby umieć cierpieć, zachować opanowanie, wiarę i zaufanie - przekonywał selekcjoner Ekwadoru.

Argentyńczyk podkreślił, że również po dwóch nieudanych wynikach widział argumenty pozwalające wierzyć w drużynę. Jego zdaniem Ekwador miał wypracowany sposób gry, a największym problemem pozostawała nieskuteczność.

- W trudnych chwilach zachowywaliśmy dużo spokoju i ostrożności, ponieważ mieliśmy argumenty i odpowiednie funkcjonowanie - tłumaczył.

Beccacece nie chciał, aby przed spotkaniem z Niemcami jego zawodników sparaliżowały strach i świadomość możliwego odpadnięcia. Przekonywał ich, że nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach trzeba zachować wiarę.

- Historia jest po to, by ją zmieniać - podsumował.

Ekwador po raz pierwszy pokonał Niemcy i awansował do kolejnej rundy jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Beccacece zwracał jednak uwagę, że pojedyncze zwycięstwo nie może całkowicie zmienić oceny człowieka ani wykonanej przez niego pracy.





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