Trener Niemców na dywaniku, decyzja już miała zapaść. Padło ultimatum

Piłkarska reprezentacja Niemiec wygrała swoje dwa pierwsze spotkania w mundialowej grupie E, ale potem uległa niespodziewanie Ekwadorowi 1:2. Mimo wszystko skończyła na pierwszym miejscu w tabeli, ale w fazie pucharowej... nastąpił dla niej prawdziwy kataklizm.

W 1/16 finału "Die Mannschaft" zmierzyło się z Paragwajem, który postawił naszym zachodnim sąsiadom naprawdę twarde warunki. Po utrzymującym się do końca dogrywki remisie 1:1 doszło do karnych, w których lepsi okazali się "Guarani". W ten sposób sensacja stałą się faktem, a niemieccy gracze musieli wrócić do ojczyzny...

Zaraz po końcowym gwizdku współzawodnictwa z Paragwajczykami stało się jasne, że posada dotychczasowego selekcjonera Juliana Nagelsmanna jest zdecydowanie zagrożona. On sam w wypowiedzi udzielonej na gorąco stwierdził, że nie ma zamiaru podawać się do dymisji i jest do dyspozycji krajowej federacji DFB. Tu zaczyna się problem...

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Florian Plettenberg, Patrick Berger i Kerry Hau z redakcji Sky Sports poinformowali, że w czwartek 2 lipca odbyło się spotkanie między Nagelsmannem a zarządem związku - oprócz trenera wzięli w nim udział prezes DFB Bernd Neuendorf oraz dyrektorzy różnych działów organizacji, Andreas Rettig, Rudi Voller i Hans-Joachim Watzke.

Najpierw oddano głos Nagelsmannowi, który miał omówić występ reprezentacji na MŚ ze swojej perspektywy i analiza ta miała być "brutalnie szczera". Potem 38-latkowi zakomunikowano wprost, że sam powinien złożyć rezygnację by móc odejść ze stanowiska "z podniesionym czołem". W przypadku odmowy DFB miałoby się już nie hamować z oficjalnym zwolnieniem przeprowadzonym ich rękami.

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Wygląda więc na to, że Julian Nagelsmann będzie musiał przemyśleć swoje pierwotne stanowisko, natomiast ostatecznej decyzji podobno nie należy spodziewać się już w czwartek. Tymczasem z pracą w "Die Mannschaft" łączony jest Jurgen Klopp, ostatni zatrudniony w strukturach piłkarskiego imperium Red Bulla. Byłaby to bez dwóch zdań ciekawa opcja i pewna nadzieja dla niemieckich kibiców na to, że ich ulubieńcy na kolejnej wielkiej imprezie już tak nie zawiodą.

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Julian Nagelsmann Alexander Hassenstein AFP

Julian Nagelsmann DANIEL ROLAND AFP





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