Trener Francji wściekły po półfinale. Brutalny atak. Prosto w sędziego

Jeszcze przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku jasne było, że dla Didiera Deschampsa będzie to pożegnanie z reprezentacją Francji. Selekcjoner i piłkarze bez wątpienia marzyli o tym, aby ten "ostatni taniec" nastąpił w 104. meczu turnieju, a więc w wielkim finale.

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Francuzi z meczu na mecz pokazywali się z coraz to lepszej strony. Wydawało się, że pierwszym poważnym testem będzie rywalizacja ćwierćfinałowa z Marokiem. "Trójkolorowi" z rywalem z Afryki poradzili sobie z dziecinną wręcz łatwością. Wobec tego jedynie zwiększyli status faworyta.

Deschamps pyta wprost. Atak na sędziego

Przed półfinałem z Hiszpanią to Francuzów wskazywano jako zespół lepszy, który ma przewagę nad przeciwnikiem głównie ze względu na swoją niesamowitą ofensywę. Ostatecznie rzeczywistość zaśmiała się przewidywaniom w twarz. Hiszpanie zagrali mecz praktycznie perfekcyjny.

Wygrali 2:0 i to oni zagrają o tytuł 19. lipca. Wydaje się, że Francuzi mieli szczęście do decyzji sędziowskich, bo być może Michael Olise i Adrien Rabiot powinni zakończyć to spotkanie z czerwonymi kartkami. Mimo tego już po ostatnim gwizdku sędziego Deschamps uderzał wprost w Ivana Bartona.

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Jego zdaniem praca sędziego nie przystawała do meczu tej rangi. - Jeśli coś powiem, wyjdę na płaczka, bo przegraliśmy. Ale pytam was: czy ten sędzia dorasta do roli arbitra w meczu półfinałowym? Jest kwestia rzutu karnego, ale nie chodzi tylko o to - to nakłada się na wszystko inne. Nie mam pretensji do dzisiejszego sędziego, ale zadajcie sobie to pytanie - zapytał wymownie w rozmowie z "beIN Sports".

Francuzom pozostał już tylko jeden mecz. "Trójkolorowi" wciąż mają szansę wrócić do domu z medalami na szyjach. W sobotę 18 lipca zagrają z przegranym spotkania Anglia - Argentyna o brązowe medale. Wydaje się, że ponownie będą dość wyraźnym faworytem do triumfu w pożegnalnym meczu Deschampsa.

Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji AFP





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