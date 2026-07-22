Zapewne nieco inaczej piłkarscy fani wyobrażali sobie finał niedawno zakończonych mistrzostw świata. Spodziewano się, że Argentyna i Hiszpania stworzą świetne widowisko, w którym padnie kilka bramek. Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna i starcie nie przyniosło większych emocji dla postronnych kibiców. Co więcej, nie brakowało momentów nawet nudnych i takich, w których ani jedna ani druga drużyna nie potrafiły stworzyć zagrożenia pod bramką rywali.

Ostatecznie to, co najważniejsze wydarzyło się w dogrywce. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy dogrywki na listę strzelców wpisał się Ferran Torres. Gol piłkarza FC Barcelona okazał się kluczowy i Hiszpania wygrała 1:0 zapewniając sobie drugi tytuł mistrzów świata w historii tej reprezentacji. Po spotkaniu nie brakowało jednak dyskusji o decyzjach arbitra.

Trener Argentyny rozwiał wątpliwości. Tak wypowiedział się o Hiszpanach

Slavko Vincić podjął kilka kontrowersyjnych decyzji i można było odnieść wrażenie, że niekoniecznie panuje nad spotkaniem. Zwłaszcza zachowanie Argentyńczyków i brak napomnień dla nich budziło wątpliwości. Ale i kibice z Ameryki Południowej mieli pretensje dla arbitra. Między innymi o drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę dla Enzo Fernandeza. Po powrocie do Argentyny o pracę sędziego zapytany został Lionel Scaloni.

Selekcjoner "Albicelestes" dostał pytanie, czy sędziowie byli niesprawiedliwi. "Nie. Przegraliśmy, bo Hiszpania była lepsza. My prawdopodobnie byliśmy na granicy naszych możliwości po poprzednich meczach i taka jest rzeczywistość. Ale czasem dobrze jest umieć to uznać i myślę, że właśnie to bez wątpienia sprawi, że staniemy się lepsi" - stwierdził Scaloni.

Szkoleniowiec został zapytany również o swoją przyszłość. "To normalne, że po takim turnieju pojawiają się takie rozmowy. Człowiek zaczyna się nad tym zastanawiać, analizować wszystko na nowo. Do grudnia nadal tu jestem. Myślę jednak, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, jak potoczyły się wydarzenia i że ludzie zrozumieli, iż ta drużyna dała z siebie wszystko. Najważniejsza jest reprezentacja, a nie to, kto będzie ją prowadził - czy będę to ja, czy ktoś inny" - przekazał selekcjoner wicemistrzów świata.

Leo Messi i Lionel Scaloni ODD ANDERSEN AFP

Lionel Scaloni AFP





Tomasz Hajto: W takiej sytuacji nie wystawiasz drugiego zawodnika poza mur. WIDEO Polsat Sport