W poprzednim sezonie Manchester City, sprowadzając Marka Guehi i Antoine'a Semenyo, zadbał o wzmocnienia w środku obrony i na skrzydle.

Teraz Obywatele skupili się na sprowadzeniu środkowego obrońcy, który zmieni oblicze tej formacji w drużynie Enzo Mareski.

Od początku faworytem klubu z Etihad Stadium był Elliot Anderson. Piłkarz ten w barwach Nottingham Forest w zeszłym sezonie udowodnił, że ma potencjał na zostanie zawodnikiem światowej klasy.

Negocjacje z Nottingham Forest były trudne. Klub początkowo odrzucał ponad stumilionowe oferty Manchesteru City. Teraz Fabrizio Romano podaje, że udało się dojść do porozumienia i pomocnik ostatecznie zmieni klubowe barwy.

Elliot Anderson przechodzi do Manchesteru City. Rekordowa kwota

- Elliot Anderson do Manchesteru City, here we go! Umowa między klubami zawarta za opłatą wartą 116 milionów funtów - podaje Fabrizio Romano.

Po przewalutowaniu wychodi nam, że Manchester City za Elliota Andersona zapłaci ok. 134 miliony euro.

- Źródła z Manchesteru City potwierdzają, że porozumienie jest już sfinalizowane. W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że rozmowy są na końcowym etapie. Anderson poprosił Forest o odejście i opuszczenie klubu. Badania medyczne zostaną przeprowadzone w USA - dodaje dziennikarz z Włoch.

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Transfer Elliota Andersona do Manchesteru City "na papierze" można porównać do przenosin Declana Rice'a z West Ham United do Arsenalu dwa lata temu. Transakcja wewnątrz Premier League, której bohaterem jest środkowy pomocnik. Obywatele zapłacili nawet taką sama kwotę - 116 milionów. Z tym że funtów, a Kanonierzy w euro. To oznacza, że Elliot Anderson jest zawodnikiem jeszcze droższym, a rekord Premier League został pobity.

Declan Rice z perspektywy czasu okazał się fenomenalnym transferem Arsenalu i odegrał kluczową rolę w zdobyciu pierwszego od 22 lat tytułu mistrzowskiego. Na Etihad Stadium wierzą w to, że Elliot Anderson również okaże się takim wzmocnieniem.

Elliot Anderson STEFAN KOOPS AFP





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