Transferowy rekord pobity. Ponad 130 milionów euro. Ogłaszają w czasie mundialu
Tego lata Manchester City całą swoją uwagę na rynku transferowym skupił na sprowadzeniu środkowego pomocnika, który rozwiąże wszystkie problemy drużyny w środku pola. Od początku celem numer "1" The Citizens był Elliot Anderson, który reprezentuje Anglię na mistrzostwach świata. Teraz Fabrizio Romano ogłosił, że transfer jest przesądzony. Pobity zostanie rekord Premier League.
W poprzednim sezonie Manchester City, sprowadzając Marka Guehi i Antoine'a Semenyo, zadbał o wzmocnienia w środku obrony i na skrzydle.
Teraz Obywatele skupili się na sprowadzeniu środkowego obrońcy, który zmieni oblicze tej formacji w drużynie Enzo Mareski.
Od początku faworytem klubu z Etihad Stadium był Elliot Anderson. Piłkarz ten w barwach Nottingham Forest w zeszłym sezonie udowodnił, że ma potencjał na zostanie zawodnikiem światowej klasy.
Negocjacje z Nottingham Forest były trudne. Klub początkowo odrzucał ponad stumilionowe oferty Manchesteru City. Teraz Fabrizio Romano podaje, że udało się dojść do porozumienia i pomocnik ostatecznie zmieni klubowe barwy.
Elliot Anderson przechodzi do Manchesteru City. Rekordowa kwota
- Elliot Anderson do Manchesteru City, here we go! Umowa między klubami zawarta za opłatą wartą 116 milionów funtów - podaje Fabrizio Romano.
Po przewalutowaniu wychodi nam, że Manchester City za Elliota Andersona zapłaci ok. 134 miliony euro.
- Źródła z Manchesteru City potwierdzają, że porozumienie jest już sfinalizowane. W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że rozmowy są na końcowym etapie. Anderson poprosił Forest o odejście i opuszczenie klubu. Badania medyczne zostaną przeprowadzone w USA - dodaje dziennikarz z Włoch.
Transfer Elliota Andersona do Manchesteru City "na papierze" można porównać do przenosin Declana Rice'a z West Ham United do Arsenalu dwa lata temu. Transakcja wewnątrz Premier League, której bohaterem jest środkowy pomocnik. Obywatele zapłacili nawet taką sama kwotę - 116 milionów. Z tym że funtów, a Kanonierzy w euro. To oznacza, że Elliot Anderson jest zawodnikiem jeszcze droższym, a rekord Premier League został pobity.
Declan Rice z perspektywy czasu okazał się fenomenalnym transferem Arsenalu i odegrał kluczową rolę w zdobyciu pierwszego od 22 lat tytułu mistrzowskiego. Na Etihad Stadium wierzą w to, że Elliot Anderson również okaże się takim wzmocnieniem.