Transfer-marzenie dla Polaka, schody zaczną się od razu. Starcie z gwiazdą mundialu

Jakub Kamiński ma za sobą naprawdę szalony czas, jeśli mowa o jego piłkarskiej karierze - 24-latek latem ubiegłego roku trafił na wypożyczenie z VfL Wolfsburg do 1. FC Koln i bez dwóch zdań sprawdził się w barwach "Kozłów".

Zespół z Nadrenii Północnej-Westfalii wraz z początkiem lipca formalnie wykupił reprezentanta Polski za 5,5 mln euro, natomiast "Kamyk" w Bundeslidze już nie zagra - a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Koniec końców trafił on bowiem do lizbońskiej Benfiki.

Klub ze stolicy Portugalii miał wyłożyć za gracza 17 mln euro, co jak dotychczas jest drugim najpokaźniejszym transferem "Orłów" w letnim okienku - więcej, bo nieco ponad 20 mln, wydano jedynie na Heorhija Sudakowa (poprzednio Szachtar Donieck). Oczekiwania wobec Polaka mogą być niemałe, natomiast... wcale nie jest pewne, że będzie on mieć na Półwyspie Iberyjskim tyle samo szans na granie co w Niemczech.

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Kamiński w Benfice. Polak będzie miał poważną konkurencję w Lizbonie

Głównym rywalem Kamińskiego jeśli mowa o obsadzie jego domyślnej pozycji, czyli lewego skrzydła, pozostaje Andreas Schjelderup, a więc gwiazdor reprezentacji Norwegii, który w trakcie mundialu 2026 zdołał odnotować gol i trzy asysty w barwach "Wikingów" nim ci odpadli ostatecznie na etapie ćwierćfinału z Anglią.

Błysk Schjelderupa, zwłaszcza w meczu z Brazylią kiedy wykonał dwa kluczowe podania przy trafieniach Erlinga Haalanda, może naturalnie sprawić, że inne kluby spróbują wykupić tego zawodnika, natomiast na razie brak konkretów - niedawne wieści o zainteresowaniu Milanu czy Como są na razie pisane palcem po wodzie. Umowa Norwega z Benficą na ten moment jest ważna do 2028 roku.

To jednak nie wszystko, bo częścią nominalnej obsady lewej flanki w ekipie z Estadio da Luz jest też Bruma, 12-krotny reprezentant Portugalii, którego kontrakt również ma być ważny jeszcze przez dwa lata.

Jego sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana, bowiem z powodu problemów zdrowotnych kampanię 25/26 mógł uznać za praktycznie całkowicie zmarnowaną. Nawracające kłopoty ze ścięgnem Achillesa sprawiły, że 31-latek rozegrał łącznie... nieco ponad 20 minut w lidze rozłożonych na trzy występy. Jego przyszłość stoi pod mocnym znakiem zapytania, ale wciąż - na razie to dalej jeden z "Orłów".

Do tego pozostaje kwestia Dodiego Lukebakio. Belg, który również ostatnio pojawił się w akcji na mundialu 2026, jest co prawda bazowo piłkarzem przypisanym do prawego skrzydła, natomiast już nie raz zdarzało mu się przechodzić też na przeciwległy fragment boiska - to też, w ograniczonym stopniu, możliwy konkurent dla Kamińskiego, którego umowa ważna jest do tego aż do 2030 roku.

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Warto też przyjrzeć się statystykom całej czwórki za ubiegły sezon - to oczywiście bardziej ciekawostka niż realne porównanie patrząc na fakt, że "Kamyk" grał w zupełnie innej lidze, w zespole mającym też nieco inny status na swym krajowym podwórku niż Benfica, będąca częścią portugalskiej "Wielkiej Trójki":

Jakub Kamiński (1. FC Koln): 36 meczów, siedem goli, pięć asyst

Andreas Schjelderup (Benfica): 43 mecze, 10 goli, siedem asyst

Bruma (Benfica): trzy mecze, zero goli, zero asyst

Dodi Lukebakio (Benfica): 25 meczów, dwa gole, pięć asyst

Tak czy inaczej - reprezentanta Polski najbardziej "ustawiłby" transfer Schjelderupa. Tymczasem 24-latek musi jednak skupić się przede wszystkim na dobrym wejściu w nowy etap kariery. Szansę na debiut w barwach zespołu z Lizbony będzie mieć już 17 lipca podczas sparingu z Villarrealem.

Niedługo potem "As Aguias" zagrają pierwsze spotkania o realną stawkę - dwumecz z St. Gallen w eliminacjach Ligi Europy. Rozgrywki Primeira Ligi wystartują w połowie przyszłego miesiąca.

Jakub Kamiński Emilia Krawczyk/REPORTER Reporter

Jakub Kamiński w reprezentacji Polski Foto Olimpik AFP

Jakub Kamiński i Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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