"Tragikomiczna scena". Tureckie media z bólem o mundialu, absolutna klęska drużyny

Reprezentacja Turcji nie ma w ostatnich dekadach szczęścia do mistrzostw świata - po znakomitym w jej wykonaniu turnieju w 2002 roku (trzecie miejsce) Turków zabrakło na pięciu kolejnych imprezach tej rangi, a kiedy w końcu bliskowschodnia kadra powróciła na mundial, to odpadła ze zmagań już w zasadzie po dwóch występach.

Czarę goryczy przelało starcie z Paragwajem w nocy z 19 na 20 czerwca czasu polskiego - po porażce 0:1 kadra turecka pożegnała marzenia nawet o potencjalnym awansie do fazy pucharowej dzięki tabeli drużyn z miejsc trzecich. Ta futbolowa katastrofa naturalnie znalazła swój oddźwięk w tureckich mediach.

Turcja poza mistrzostwami świata. Zawiedzione nadzieje, media o boiskowym chaosie i nieskuteczności

"Klęska reprezentacji narodowej na mistrzostwach świata pozostawiła po sobie na boisku tragikomiczną scenę" - ocenił "Fotospor" wskazując, że Arda Guler w trakcie turnieju próbował udźwignąć na swych barkach cały ciężar gry, ale "utknął w martwym punkcie z powodu problemów drużyny z produktywnością".

W dzienniku "Milliyet" redakcja skupiła się na czerwonej kartce pokazanej Miguelowi Almironowi - jak oceniono, w trakcie spotkania "wybuchł chaos", zwieńczony historycznym wykluczeniem w myśl zasady, że nie wolno zasłaniać ust podczas rozmowy z rywalem na murawie - a to właśnie zrobił Paragwajczyk wobec Merta Muldura.

Do tego incydentu odniósł się też w nieco szerszym ujęciu portal "Fanatik". "Gol dla Paragwaju padł w 2. minucie i chociaż przeciwnik długo grał w dziesiątkę, nie udało nam się znaleźć upragnionej bramki [wyrównującej] i odpadliśmy z wielkiego turnieju" - stwierdzono gorzko.

"Hurriyet" przy okazji spotkania zwrócił uwagę, że kibice tłumnie wyszli na place miejskie w różnych zakątkach kraju, spędzając czas w tzw. strefach fana - niektórzy zajmowali miejsca w owych strefach już od wczesnych godzin porannych lokalnego czasu i - krótko mówiąc - ich reprezentacja nie pomogła ima zacząć dnia w dobrych humorach.

MŚ 2026: Przed Turkami jeszcze jeden mecz

Drużyna Turcji ma do zagrania jeszcze - pro forma - jedną potyczkę na MŚ, z kadrą USA i trzeba szczerze przyznać, że "Gwiazdy Półksiężyca" mogą mieć naprawdę wielkie problemy ze współgospodarzami turnieju. Ci są bowiem w znakomitej formie i choć mają już pewny awans z grupy z pierwszego miejsca, to bez dwóch zdań przed własną publicznością będą chcieli zgarnąć komplet punktów w pierwszej fazie mundialu.

Do potyczki dojdzie 26 czerwca o 04.00.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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