Tragiczne wieści z mundialu. Służby potwierdzają. On miał 44 lata, ona 19

Reprezentacja Meksyku zameldowała się w 1/8 finału MŚ po wygranej 2:0 z Ekwadorem. Wynik spotkania został ustalony już do przerwy. Współgospodarze turnieju legitymują się kompletem zwycięstw w turnieju i czystym kontem bramkowym.

Po zwycięstwie nad ekipą z Ameryki Południowej na ulice Mexico City wyległo milion mieszkańców miasta. Liczba ta miała miała ulec zwielokrotnieniu w ciągu kilku godzin. Już na początku fety doszło jednak do tragedii.

Dwie osoby nie żyją po triumfie Meksyku w boju o 1/8 finału. Media informują o trzeciej ofierze śmiertelnej

Jak informują przedstawiciele służb mundurowych, w wyniku uduszenia życie straciło dwoje uczestników celebry - 19-letnia kobieta i 44-letni mężczyzna. Oboje zmarli w wyniku uduszenia.

"Po udzieleniu poszkodowanym pierwszej pomocy i przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zostali oni przewiezieni do szpitala w celu uzyskania specjalistycznej opieki medycznej" - czytamy w komunikacie ministerstwa zdrowia.

Finał akcji ratunkowej był jednak tragiczny. Odniesione obrażenia okazały się zbyt poważne. Kobieta i mężczyzna, którzy znaleźli się w pewnej chwili pod ścianą publicznej toalety, zostali zmiażdżeni przez napierający tłum.

Lokalne media podają informację o trzeciej ofierze śmiertelnej. Do tej pory nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia takiego stanu rzeczy. Wielu uczestników fety przebywa w szpitalu, część z nich w stanie zagrażającym życiu.

O ćwierćfinał Meksyk zagra w nocy z niedzieli na poniedziałek ze zwycięzcą meczu Anglia - Demokratyczna Republika Konga. To spotkanie rozpocznie się w środę o 18:00. Relacja live w sportowym serwisie Interii.

Nieprzebrane tłumy fetujących kibiców na jednej z głównych ulic Mexico City DANIEL CARDENAS AFP

Kibice reprezentacji Meksyku CLAUDIA ROSEL AFP

Meksyk zameldował się w 1/8 finału trwającego mundialu JUANCHO TORRES AFP





Lewandowski w Chicago. "Kierunek odpowiedni dla niego". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport