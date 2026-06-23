Tragiczne wieści przed hitem mundialu. Nagły komunikat, Francuzi w żałobie

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Już 26 czerwca dojdzie do jednego z najbardziej elektryzujących pojedynków tegorocznej fazy grupowej mundialu. Naprzeciw siebie staną bowiem reprezentanci Francji oraz Norwegii. Kilka dni przed tym hitowym starciem z obozu "Trójkolorowych" napłynęła jednak bardzo przykra informacja. Dotyczy ona selekcjonera tej reprezentacji Didiera Deschampsa.

Reprezentacja Francji na MŚ 2026
Reprezentanci FrancjiHannah Peters - FIFAGetty Images

Mundial 2026 trwa w najlepsze. W ramach tej imprezy kibice mogli już podziwiać ogrom świetnych pojedynków na najwyższym światowym poziomie. Duża część starć, kluczowych dla dalszych losów całej amerykańskiej imprezy, wciąż jednak przed nami.

Jednym z bardziej wyczekiwanych pojedynków jest grupowy mecz Francuzów z Norwegami. Pierwsza z wymienionych nacji stawiana jest bowiem w roli faworyta do końcowego triumfu w całej imprezie. Druga natomiast typowana jest przez wielu jako "czarny koń" tegorocznych MŚ. Bezpośrednie starcie tak różniących się od siebie drużyn z pewnością będzie więc nie lada widowiskiem.

Przykre doniesienia tuż przed hitem mundialu. Selekcjoner pogrążony w żałobie

Mecz Francuzów z Norwegami rozegrany zostanie 26 czerwca o godzinie 21:00. Kilka dni przed tym hitowym starciem z obozu "Trójkolorowych" napłynęła jednak bardzo przykra informacja, dotycząca selekcjonera tamtejszej drużyny narodowej - Didiera Deschampsa. O całej sytuacji poinformowała francuska federacja piłkarska.

-Trener reprezentacji z głębokim smutkiem przyjął we wtorek rano wiadomość o śmierci matki. Wróci do Francji, aby wziąć udział w jej pogrzebie. W porozumieniu z Philippe Diallo, prezesem Francuskiego Związku Piłki Nożnej, który przebywa obecnie na obozie treningowym reprezentacji Francji przed Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, Didier Deschamps powierzył swojemu asystentowi, Guyowi Stephanowi, odpowiedzialność za zarządzanie drużyną do czasu swojego powrotu - możemy dowiedzieć się z komunikatu federacji. Naturalnie jej przedstawiciele zagwarantowali swojemu selekcjonerowi pełne wsparcie w tym trudnym momencie.

Z powodu pogrzebu matki Didier Deschamps nie weźmie udziału w ostatnich treningach przed zbliżającym się meczem z Norwegami. Nie zobaczymy go także przy linii bocznej podczas opisywanego wyżej starcia.

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