Tragiczna historia Haalanda. Brutalny atak i koniec kariery. To były porachunki

- Czekałem na Alfiego 180 minut, dla mnie to były niemal trzy lata. A teraz był przy piłce po drugiej stronie boiska. Facet robił sobie jaja, a ja miałem dość czekania. Walnąłem go naprawdę porządnie. Piłka chyba wciąż tam była. Masz za swoje, ty f**cie. I nie próbuj więcej pie***yć mi o udawaniu. (...) Nie czekałem, aż sędzia Elleray pokaże mi czerwoną kartkę. Odwróciłem się i zszedłem z boiska - pisał w swojej autobiografii "Druga połowa" Roy Keane.

Początek konfliktu. Haaland oskarżył Keane'a o symulowanie

We wrześniu 1997 roku podczas meczu Leeds United - Manchester United Roy Keane padł na ziemię i zaczął zwijać się z bólu. Grający wówczas w drużynie Pawi Alfie Haaland podbiegł do Irlandczyka i krzyknął, aby ten przestał symulować.

Później okazało się, że Roy Keane zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i wypadł z gry na cały sezon. Słowa Haalanda zapamiętał jednak na długo. A że jest człowiekiem bardzo krewkim i mściwym, nie pozostawił ich bez konsekwencji.

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Brutalna zemsta. Keane zakończył karierę Haalanda

Minęło kilka lat, ale Roy Keane nie zapomniał. W 2001 roku Erling był już na świecie (rocznik 2000). Nie może jednak pamiętać tego, jak jego ojciec doznał bardzo poważnej kontuzji.

Pod koniec ligowych derbów Manchesteru Roy Keane uznał, że nadszedł moment, aby wymierzyć "sprawiedliwość". Wszedł wyprostowaną nogą na wysokości lewego kolana Haalanda i z całą mocą kopnął go w nogę.

Norweg aż obrócił się w powietrzu i wylądował na murawie. Roy Keane nachylił się nad nim i wypowiedział słowa, które zostały zacytowane w pierwszym akapicie. Pamiętny mecz miał miejsce 21 kwietnia 2001 roku.

Po tym faulu wybuchła afera. Keane został posądzony nie tylko o umyślne wywołanie kontuzji, ale także o promowanie swojej pierwszej książki za pomocą skandalu majacego swoją ofiarę. To drugie oskarżenie Irlandczyk potraktował jako mocno krzywdzące.

Zapewniał później, że nie taki był jego cel. Nie chciał również doprowadzić do aż tak dużego uszczerbku na zdrowie Haalanda. Dodał jednak, że nie żałuje wykonania samego faulu.

Haaland wrócił jeszcze na boisko. Karierę zakończył jednak już w 2003 roku jako 30-latek. Problemy z lewym kolanem cały czas dawały o sobie znać, a w pewnym momencie sprawiły, że kontynuowanie pracy jako zawodowy piłkarz stało się niemożliwe.

We wspomnianej książce Keane przyznał, że sfaulował z premedytacją. I zacząło się postępowanie. FA nałożyła na niego karę 150 tysięcy funtów grzywny i zawieszenia na 5 meczów - wówczas rekordową w swojej historii.

Dziś Alfie Haaland żyje karierą syna. Erling jest wielką gwiazdą mundialu

Alfie Haaland nigdy nie był wielkim piłkarzem. Doczekał się jednak syna, który od wielu lat pisze historię futbolu.

Erling Haaland w Manchesterze City wygrał wszystkie możliwe trofea już w pierwszym sezonie. Poza tym pobił strzeleckie rekordy:

Najwięcej goli w jednym sezonie Premier League (38 kolejek) - 36

Najwięcej goli we wszystkich rozgrywkach przez piłkarza klubu Premier League w jednym sezonie - 52

Najszybsze strzelenie 50 goli w Premier League - 49 meczów

Najszybsze strzelenie 40 goli w Premier League - 35 meczów

A z pewnością jeszcze wiele przed nim. Alfie Haaland jest na każdym meczu Norwegii, aby wspierać swojego syna z trybun. Kamery często pokazują jego twarz, która dziś skupiona jest głównie na osiągnięciach Erlinga. Dawna tragedia zawodowa to już odległa przeszłość. W tamtym momencie był to dramat rodziny Haalandów. Nikt chyba nie przypuszczał, że po 25 latach Erling będzie aż tak dobrym piłkarzem i powalczy o koronę króla strzelców na mundialu, a w 1/8 finału wyeliminuje legendarną Brazylię.

Roy Keane i Alfie Haaland w 2001 roku Gary M. Prior Getty Images

Alfie Haaland kontuzjowany Neal Simpson - EMPICS Getty Images

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP





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