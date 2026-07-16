Tomaszewski z dumą ogłosił po półfinałach MŚ. Tęgie lanie od legendy

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Mundial 2026 dobiega końca. W harmonogramie zostały już tylko dwa mecze - o brązowy medal oraz wielki finał. Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski bacznie obserwuje to, co dzieje się na amerykańskich stadionach. W rozmowie z "Super Expressem" podsumował półfinałowe starcia. Szczególnie mocno oberwało się jednej reprezentacji.

Jan Tomaszewski ocenił półfinały MŚ. Nie miał litości dla Francji
Głośno po półfinałach MŚ. Tomaszewski znów to zrobił. "Ośmieszyli Francję"FRANCK FIFE/AFP/East News / AGENCJA SE/East NewsEast News

Za nami półfinały piłkarskich mistrzostw świata. We wtorek na stadionie w Dallas Hiszpania pokonała Francję 2:0. "La Roja" drugi raz w historii zagra o Puchar Świata. Drugim finalistą została Argentyna, która po zwrocie akcji wyeliminowała Anglię (2:1). Tym samym "Albicelestes" mogą obronić mistrzowski tytuł wywalczony 4 lata temu w Katarze.

Głośno po półfinałach MŚ. Tomaszewski znów to zrobił. "Ośmieszyli Francję"

Jan Tomaszewski uważnie śledzi, co dzieje się na piłkarskich boiskach. Jego komentarze są zawsze bardzo ostre i nie inaczej było tym razem. Były bramkarz reprezentacji Polski nawet nie ukrywał swoich sympatii.

Mam ogromną i pełną satysfakcję, że Francuzi przegrali ten mecz. Hiszpanie ośmieszyli reprezentację Francji
wypalił w rozmowie z "Super Expressem".

Legendarny bramkarz zaznaczył, że podopieczni Didiera Deschampsa popełniali wiele błędów i przegrali zasłużenie, choć ma nadzieję, że wygrają ostatni mecz turnieju - Życzę jednak Deschampsowi brązowego medalu, bo jemu się to należy, ale cieszę się, że przegrali - podsumował wątek półfinału Francja - Hiszpania.

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Drugi mecz półfinałowy w Atlancie miał niesamowity zwrot akcji. Anglia prowadziła 1:0, ale w końcówce "Albicelestes" zepchnęli rywala do głębokiej defensywy, strzelając dwa gole. Tomaszewski nie mógł się nachwalić Leo Messiego. - Messi zaczął grać nie jako egzekutor, tylko jako rozgrywacz i to jest coś nieprawdopodobnego - przyznał i podkreślił, że "Argentyna była lepsza, a Anglicy oddychali rękawami w końcówce spotkania".

Były bramkarz reprezentacji Polski został także zapytany o faworyta finału. Nie udzielił jednak jednoznacznej odpowiedzi. - Nie odważę się w tej chwili powiedzieć, kto wygra. Obstawiam, że będzie dogrywka i rzuty karne. Niech w nich wygra ten, który będzie miał więcej szczęścia - powiedział.

Mecz o 3. miejsce rozegrany zostanie w sobotę (18 lipca) o godz. 23:00 czasu polskiego. Z kolei wielki finał MŚ zaplanowano na niedzielę (19 lipca), godz. 21:00. Relacje tekstowe "na żywo" z tych spotkań będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

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