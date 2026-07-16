Tomaszewski z dumą ogłosił po półfinałach MŚ. Tęgie lanie od legendy

Za nami półfinały piłkarskich mistrzostw świata. We wtorek na stadionie w Dallas Hiszpania pokonała Francję 2:0. "La Roja" drugi raz w historii zagra o Puchar Świata. Drugim finalistą została Argentyna, która po zwrocie akcji wyeliminowała Anglię (2:1). Tym samym "Albicelestes" mogą obronić mistrzowski tytuł wywalczony 4 lata temu w Katarze.

Głośno po półfinałach MŚ. Tomaszewski znów to zrobił. "Ośmieszyli Francję"

Jan Tomaszewski uważnie śledzi, co dzieje się na piłkarskich boiskach. Jego komentarze są zawsze bardzo ostre i nie inaczej było tym razem. Były bramkarz reprezentacji Polski nawet nie ukrywał swoich sympatii.

Mam ogromną i pełną satysfakcję, że Francuzi przegrali ten mecz. Hiszpanie ośmieszyli reprezentację Francji

Legendarny bramkarz zaznaczył, że podopieczni Didiera Deschampsa popełniali wiele błędów i przegrali zasłużenie, choć ma nadzieję, że wygrają ostatni mecz turnieju - Życzę jednak Deschampsowi brązowego medalu, bo jemu się to należy, ale cieszę się, że przegrali - podsumował wątek półfinału Francja - Hiszpania.

Drugi mecz półfinałowy w Atlancie miał niesamowity zwrot akcji. Anglia prowadziła 1:0, ale w końcówce "Albicelestes" zepchnęli rywala do głębokiej defensywy, strzelając dwa gole. Tomaszewski nie mógł się nachwalić Leo Messiego. - Messi zaczął grać nie jako egzekutor, tylko jako rozgrywacz i to jest coś nieprawdopodobnego - przyznał i podkreślił, że "Argentyna była lepsza, a Anglicy oddychali rękawami w końcówce spotkania".

Były bramkarz reprezentacji Polski został także zapytany o faworyta finału. Nie udzielił jednak jednoznacznej odpowiedzi. - Nie odważę się w tej chwili powiedzieć, kto wygra. Obstawiam, że będzie dogrywka i rzuty karne. Niech w nich wygra ten, który będzie miał więcej szczęścia - powiedział.

Mecz o 3. miejsce rozegrany zostanie w sobotę (18 lipca) o godz. 23:00 czasu polskiego. Z kolei wielki finał MŚ zaplanowano na niedzielę (19 lipca), godz. 21:00. Relacje tekstowe "na żywo" z tych spotkań będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Jan Tomaszewski Piętka AKPA

Jan Tomaszewski Reporter





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