Niedzielny wieczór w Polsce oznaczał zwieńczenie kolejnych finałów mistrzostw świata, które w tym roku rozgrywano w USA, Meksyku oraz Kanadzie. Po 103 rozegranych spotkaniach w walce o Puchar Świata pozostały już tylko dwa zespoły - broniąca tytułu Argentyna i świetnie dysponowana od tygodni reprezentacja Hiszpanii.

Oczy kibiców skierowane były przede wszystkim na Leo Messiego, który tym występem prawdopodobnie żegnał się z mistrzostwami świata. Argentyńczyk nie mógł jednak zaliczyć tego spotkania do udanego. Hiszpania po golu w dogrywce Ferrana Torresa wygrała 1:0 i po raz drugi w historii została mistrzem świata. Na domiar złego, Messi rzutem na taśmę przegrał z Kylianem Mbappe wyścig o koronę króla strzelców.

Na ustach widzów jeszcze na długo przed finałem znalazł się arbiter tego spotkania Slavko Vincić. Słoweniec podczas meczu nie ustrzegł się kilku poważnych błędów. Bez pardonu jego pracę ocenił były reprezentant Polski Jan Tomaszewski.

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Jan Tomaszewski bezwzględny dla Slavko Vincicia. "Nie dorósł do meczu tej rangi"

Nominacja obsady sędziowskiej na finał mistrzostw świata wzbudzała w naszym kraju duże emocje. Do samego końca na miejscu pozostał Szymon Marciniak, który wciąż miał szansę na poprowadzenie starcia o złote medale bądź też potyczki o trzecie miejsce.

Polak finalnie musiał obejść się smakiem, wracając do domu po zaledwie dwóch spotkaniach mundialu. Finałowe starcie przypadło Slavko Vinciciovi. Słoweniec "popularność" w naszym kraju zyskał jako arbiter przegranego finału baraży o MŚ ze Szwecją. W opinii wielu polskich kibiców nasza reprezentacja została skrzywdzona z powodu błędów sędziowskich.

Vincić również i w finale mundialu nie ustrzegł się błędów oraz kontrowersji. Słoweniec przede wszystkim pozwalał na bardzo ostrą grę, wstrzymując się kilkukrotnie przed karaniem żółtymi kartkami Argentyńczyków. Wprowadzało to momentami niepotrzebne nerwy wśród zawodników.

Złudzeń co do osoby Vincicia nie miał Jan Tomaszewski. Legendarny polski bramkarz na łamach "Super Expressu" nie zamierzał gryźć się w język. W jego odczuciu Słoweniec nie udźwignął wagi spotkania, co dało się zobaczyć gołym okiem.

- Moim zdaniem zepsuł ten finał, bo wcześniej powinien utemperować Argentyńczyków. Generalnie nie panował nad całym meczem. Nie chciał zobaczyć wideo, nie chciał zobaczyć właśnie VAR-u. Moim zdaniem powinien być jeden VAR w całym meczu dla trenera lub zawodnika drużyny - skomentował Tomaszewski.

Zdaniem Tomaszewskiego Vincić nie zasłużył na nominację na mistrzostwa świata. Słoweniec w jego opinii otrzymał finał mundialu ze względu na rozgrywki pomiędzy działaczami zasiadającymi w FIFA oraz UEFA. Tomaszewski stwierdził, że zdecydowanie lepiej to starcie poprowadziłby Marciniak.

- Tu trzeba jasno powiedzieć. Gdyby prezydentem UEFA nie był jego rodak, on by nie sędziował w ogóle na Mistrzostwach Świata, a tu nagle sędziuje finał. Nie dorósł do meczu tej rangi - dodał po chwili.

- Mogę tylko współczuć naszemu sędziemu Marciniakowi, który był do końca i moim zdaniem on by ten finał posędziował zdecydowanie lepiej, bo to było za dużo kontrowersji - skwitował Tomaszewski, odnosząc się do osoby najbardziej znanego polskiego arbitra.





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