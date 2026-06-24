Tomaszewski tego nie daruje. Uderzył jak z armaty. Takich słów jeszcze nie było

Reprezentacja Paragwaju rozpoczęła tegoroczny mundial od falstartu. Starcie z USA zakończyło się rezultatem 1:4. Kolejny mecz był już "o wszystko".

Ekipa z Ameryki Południowej stanęła na wysokości zadania. Po bramce zdobytej już w 2. minucie przez Matiasa Galarzę pokonała 1:0 Turcję. Zwycięzcy przez całą drugą połowę bronili korzystnego wyniku, grając w dziesiątkę.

MŚ 2026. Historyczna czerwona kartka. Miguel Almiron wyleciał z murawy za zasłanianie ust

Tuż przed przerwą doszło do incydentu, który skutkował radyklaną decyzją arbitra. Paragwajczyk Miguel Almiron zwrócił się do jednego z rywali, zasłaniając dłonią usta. Wedle nowych wytycznych FIFA takie zachowanie automatycznie karane jest czerwoną kartką.

Rozwiń

- To, że idioci z FIFA i UEFA wprowadzili pewne przepisy i sankcje, psuje gorącą atmosferę. Oni powinni zostać wykluczeni ze środowiska piłkarskiego - grzmi Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

- Zawodnicy komunikują się w ten sposób przy stałych fragmentach gry, aby rywal nie był w stanie odczytać ich zamiarów z ruchu warg - dodaje z irytacją.

Zamysł światowej centrali był jednak inny. Chodziło o prowokacje rasistowskie, czego w kilku ostatnich sezonach doświadczał m.in. Vinicius Junior w trakcie meczów La Liga. Agresorzy zasłaniający usta pozostawali bezkarni.

Ten proceder postanowiono ukrócić. Większość kibiców o nowym przepisie dowiedziała się właśnie podczas meczu Turcja - Paragwaj.

- FIFA zabawiła się w piłkarskie państwo policyjne, w którym wszystko musi wiedzieć. A ci idioci nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak plan taktyczny. Zawodnik podchodzi i mówi: "przebiegnij tutaj, zagraj mi piłkę". To jest sól futbolu - nie przebiera w słowach legendarny bramkarz.

- Przy rzucie karnym zawodnik oszukuje bramkarza, robiąc zwody. To też taktyka. Proponuję, żeby nie wolno było robić żadnych naskoków i przeskoków. Co więcej, strzelający powinien powiedzieć bramkarzowi, w który róg zamierza uderzyć, bo inaczej jest to oszustwo - nie kryje sarkazmu Tomaszewski.

Turcja zamknęła sobie drogę do wyjścia z grupy już po dwóch występach. Paragwaj zachowuje realne szanse na udział w fazie pucharowej. O awans zagra z Australią w nocy z czwartku na piątek czasu środkowoeuropejskiego (godz. 4:00).

Jan Tomaszewski Reporter

Gianni Infantino, szef FIFA ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Siedziba FIFA w Zurychu Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP