Po raz pierwszy w historii aż 48 drużyn rywalizowało w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Z tego grona w grze o końcowy triumf pozostało jeszcze 31 zespołów.

Jako pierwsza z uczestników fazy pucharowej z dalszą rywalizacją pożegnała się reprezentacja RPA, która w niedzielny wieczór czasu polskiego okazał się słabsza od Kanady. Współgospodarze mundialu gola na wagę awansu strzelili już w doliczonym czasie gry.

Z kolei w poniedziałkową noc do rywalizacji o 1/8 finału przystąpią Niemcy. Ich rywalem będzie reprezentacja Paragwaju. Faworytem starcia są nasi zachodni sąsiedzi, ale nie musi być to dla nich łatwe spotkanie.

"Ośmieszeni". Były bramkarz reprezentacji Polski nie gryzł się w język ws. Niemców

Zdaniem Jana Tomaszewskiego, podopieczni Juliana Nagelsmanna mocno zawodzą. Niemcom, a zwłaszcza bramkarzowi Neuerowi, oberwało się za sensacyjną porażkę z Ekwadorem 1:2 na koniec fazy grupowej.

- Niemcy zostali po prostu skarceni i ośmieszeni przez Ekwador. Ekwadorczycy zagrali jak mistrzowie świata i ośmieszyli nie tylko wszystkich zawodników, ale również Neuera, który piłkę miał w koszyku, a rywal wsadził mu nogę - wściekał się Jan Tomaszewski na łamach "Super Expressu".

W tej samej rozmowie wybitny reprezentant Polski dodał, że na razie nie widzi Niemców wśród głównych faworytów do końcowego zwycięstwa. - Skończyły się żarty, zaczęły się schody. Zobaczymy, jak pójdzie dalej, ale ja nie widzę, żeby mieli grać na miarę mistrzów świata - podkreślił.

Początek meczu Niemców z Paragwajem w poniedziałek 30 czerwca o 22:30 czasu polskiego. Relacja na żywo w serwisie Interia Sport.

Manuel Neuer (z prawej) nie gra już w reprezentacji Niemiec, ale za to wciąż zachwyca jako bramkarz Bayernu Monachium Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP, viaplaysportpl/x.com AFP





Kanada - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport