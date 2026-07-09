Tomaszewski miażdży gigantów. Nie ma co zbierać. Tak jeszcze nie uderzył

Broniąca tytułu Argentyna w fazie pucharowej zaliczy na razie tylko thrillery. Najpierw pokonała 3:2 po dogrywce Republikę Zielonego Przylądka, trzykrotnie obejmując prowadzenie. Potem w takim samym stosunku wyeliminowała Egipt, tym razem... przegrywając już różnicą dwóch bramek.

Jan Tomaszewski uważa, że zdobycie pierwszej bramki "Faraonowie" zawdzięczają golkiperowi aktualnych mistrzów świata Emiliano Martinezowi.

Jan Tomaszewski wytypował zestaw półfinalistów. Jest ciekawie. Hiszpania i Anglia na aucie

Egipcjanie objęli prowadzenie w starciu z Argentyną po dośrodkowaniu z bocznego sektora boiska i strzale głową z kilku metrów. Autorem trafiania okazał się Yasser Ibrahim.

- Przy tej bramce, moim zdaniem, Martinez, bardzo dobry bramkarz, popełnił błąd. Nie może być tak, że idzie 40-metrowa centra na piąty metr, a on stoi w bramce. Ja jeszcze w tej chwili bym wyszedł i złapał tę piłkę w zęby - nie kryje sarkazmu Tomaszewski w cyklicznej rozmowie z "Super Expressem".

Ale legendarny bramkarz uderza nie tylko w obrońców tytułu. Na celownik wziął również drugiego giganta z Ameryki Południowej - Brazylię. Pięciokrotni triumfatorzy mundialu w 1/8 finału ulegli 1:2 Norwegii.

- Winę ponosi tylko i wyłącznie dwóch ludzi z kadry brazylijskiej: pan Ancelotti i pan Neymar. Kto go tam wpuścił? Wpuszczenie go na boisko w 65. minucie za zawodnika defensywnego to był sabotaż. To oni przegrali ten mecz - wyrokuje bohater z Wembley.

Tomaszewski bez wahania typuje też zestaw półfinalistów. W jego prognozie w boju o finał zmierzą się Francja z Belgią i Norwegia z Argentyną. To oznacza zagładę m.in. Hiszpanii i Anglii.

Pierwszy ćwierćfinał rozegrany zostanie w czwartkowy wieczór (22:00). Francja zmierzy się z Marokiem. Relacje live z tego spotkania z sportowy serwisie Interii.

Emiliano Martinez EVRIM AYDIN AFP

Carlo Ancelotti MAURO PIMENTEL AFP

Neymar IMAGO/Pedro Paulo Diaz East News





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