Tomaszewski miażdży gigantów. Nie ma co zbierać. Tak jeszcze nie uderzył

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Mundial 2026 wkracza w decydująca fazę, na placu boju pozostało już tylko osiem ekip. Wnikliwym obserwatorem batalii o mistrzostwo świata pozostaje Jan Tomaszewski. W rozmowie z "Super Expressem" wskazał czterech półfinalistów. Ale zanim pokusił się o prognozę, zaatakował bramkarza Argentyny i dwie kluczowe postacie w reprezentacji Brazylii.

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Jan Tomaszewski (na małym zdj.) nie jest zagorzałym fanem Emiliano MartinezaEast News/AFP

Broniąca tytułu Argentyna w fazie pucharowej zaliczy na razie tylko thrillery. Najpierw pokonała 3:2 po dogrywce Republikę Zielonego Przylądka, trzykrotnie obejmując prowadzenie. Potem w takim samym stosunku wyeliminowała Egipt, tym razem... przegrywając już różnicą dwóch bramek.

Jan Tomaszewski uważa, że zdobycie pierwszej bramki "Faraonowie" zawdzięczają golkiperowi aktualnych mistrzów świata Emiliano Martinezowi.

Jan Tomaszewski wytypował zestaw półfinalistów. Jest ciekawie. Hiszpania i Anglia na aucie

Egipcjanie objęli prowadzenie w starciu z Argentyną po dośrodkowaniu z bocznego sektora boiska i strzale głową z kilku metrów. Autorem trafiania okazał się Yasser Ibrahim.

- Przy tej bramce, moim zdaniem, Martinez, bardzo dobry bramkarz, popełnił błąd. Nie może być tak, że idzie 40-metrowa centra na piąty metr, a on stoi w bramce. Ja jeszcze w tej chwili bym wyszedł i złapał tę piłkę w zęby - nie kryje sarkazmu Tomaszewski w cyklicznej rozmowie z "Super Expressem".

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Ale legendarny bramkarz uderza nie tylko w obrońców tytułu. Na celownik wziął również drugiego giganta z Ameryki Południowej - Brazylię. Pięciokrotni triumfatorzy mundialu w 1/8 finału ulegli 1:2 Norwegii.

- Winę ponosi tylko i wyłącznie dwóch ludzi z kadry brazylijskiej: pan Ancelotti i pan Neymar. Kto go tam wpuścił? Wpuszczenie go na boisko w 65. minucie za zawodnika defensywnego to był sabotaż. To oni przegrali ten mecz - wyrokuje bohater z Wembley.

Tomaszewski bez wahania typuje też zestaw półfinalistów. W jego prognozie w boju o finał zmierzą się Francja z Belgią i Norwegia z Argentyną. To oznacza zagładę m.in. Hiszpanii i Anglii.

Pierwszy ćwierćfinał rozegrany zostanie w czwartkowy wieczór (22:00). Francja zmierzy się z Marokiem. Relacje live z tego spotkania z sportowy serwisie Interii.

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Mężczyzna w pasiastym sportowym stroju unosi rękę w biało-różowej rękawicy bramkarskiej, z łagodnym uśmiechem na twarzy spogląda w bok na tle niebieskiej ściany.
Emiliano MartinezEVRIM AYDINAFP
Starszy mężczyzna w okularach i zielonej kurtce siedzi przy stole konferencyjnym, przed mikrofonem i kolorową piłką, na tle ściany z logotypami sponsorów sportowych.
Carlo AncelottiMAURO PIMENTELAFP
Piłkarz w żółtej koszulce trzyma piłkę pod pachą, gotowy do wykonania rzutu z autu na boisku podczas meczu, w tle trybuny pełne kibiców.
NeymarIMAGO/Pedro Paulo DiazEast News


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