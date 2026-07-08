Tomasz Lis węszy skandal na mundialu. Napisał to publicznie. Atak na FIFA

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Do końca mistrzostw świata pozostało osiem spotkań. W ostatnich godzinach FIFA ogłosiła składy sędziowskie na ćwierćfinałowe mecze. Na tym etapie reprezentacja Francji zmierzy się z Marokiem. Wątpliwości co do decyzji dotyczącej arbitra na to spotkanie ma... Tomasz Lis.

Tomasz Lis w jasnej koszuli i marynarce, patrzy w bok, w tle rozmyty czerwony element.
Tomasz LisWojciech StróżykEast News

Biorąc pod uwagę ćwierćfinalistów tegorocznego mundialu, walka w kluczowym etapie fazy grupowej zapowiada się niezwykle emocjonująco. Wczoraj 1/8 finału przeszła reprezentacja Argentyny, która rzutem na taśmę pokonała 3:2 Egipt. W trakcie spotkania znów nie zabrakło kontrowersyjnych decyzji sędziowskich.

- Powiem, co sądzę, bez względu na konsekwencje. To był ewidentnie ustawiony mecz i cały świat to widział - mówił wściekły selekcjoner ekipy z Afryki. - I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeśli tak bardzo chcą, żeby wygrała Argentyna, to po co wzywają wszystkich, żeby przyjechali i wzięli udział w mistrzostwach? - dodawał.

Tomasz Lis ostro o decyzji FIFA

W międzyczasie powoli poznajemy sędziów, którzy poprowadzą ćwierćfinałowe mecze. We wtorek FIFA przekazała, że arbitrem spotkania Francji z Marokiem będzie Argentyńczyk Facundo Tello, co nie spodobało się... Tomaszowi Lisowi.

Na swoim profilu zasugerował on, że w ten sposób FIFA jak najbardziej chce ułatwić reprezentacji Lionela Scaloniego drogę do obrony mistrzostwa świata, na której mogliby stanąć rozpędzeni "Trójkolorowi".

"Sędzią meczu Francja - Maroko ma być Argentyńczyk. Wygląda na to, że FIFA uznała, iż to Francja stanowi największe zagrożenie dla zaplanowanej w centrali koronacji Argentyny i że już teraz trzeba coś z tym zrobić" - napisał Lis.

Argentyńczycy w swoim ćwierćfinale zagrają ze Szwajcarią. W przypadku zwycięstwa ich przeciwnikami będą Anglicy lub Norwegowie. Za to zespół Didiera Deschampsa w półfinale może zmierzyć się z Hiszpanią Belgią.

Co ciekawe, w ostatnim czasie to nie jedyny wpis Tomasza Lisa dotyczący sportu. Niedawno zabrał również głos nt. Darii Abramowicz. "Naomi ma trenera, Iga panią od procesowania porażek" - komentował przekornie.

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